Strzały z wiatrówki na osiedlu w Zambrowie Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Strzelał z balkonu do przejeżdżających samochodów, bo jego dzieci nie mogły zasnąć. Uszkodził dwa pojazdy i usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę 12 tysięcy złotych. 38-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 lipca br. na jednym z osiedli w Zambrowie. Około północy mężczyzna z balkonu strzelał z wiatrówki w kierunku przejeżdżających pojazdów. W wyniku jego działania uszkodzone zostały dwa samochody. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę 12 tysięcy złotych. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili i zatrzymali podejrzewanego mężczyznę.

38-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że strzelał do pojazdów, ponieważ hałas przejeżdzających aut nie pozwalał jego dzieciom zasnąć. Mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty zniszczenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, których pojazdy lub inne mienie mogły zostać uszkodzone w wyniku tego zdarzenia, o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w celu złożenia zawiadomienia. Każda dodatkowa informacja może mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania i pozwoli na ustalenie pełnego zakresu wyrządzonych szkód.