Tymczasowy areszt za znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem poprzez podejmowanie wobec zwierzęcia czynności o charakterze seksualnym. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego również substancje psychotropowe. Decyzją sądu 30-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat pozbawiania wolności.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu podejrzewanego o znęcanie się nad swoim psem. W trakcie przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli również substancje psychotropowe - tzw . kryształ.

Śledczy zajmujący się sprawą ustalili, że mężczyzna znęcał się nad psem podejmując wobec czworonoga czynności o charakterze seksualnym i utrwalał to telefonem. Następnie nagrania te udostępniał innym osobom.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutów rozpowszechnienia treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia oraz znęcania się nad nim, jak również posiadania środków odurzających. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego i zastosował wobec mieszkańca powiatu tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.