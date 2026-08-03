9-latka zgubiła rodziców. Pomogli policjanci Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Chwile niepewności zakończyły się szczęśliwie dzięki właściwej reakcji dziewczynki i sprawnym działaniom kołobrzeskich policjantów.

Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, regulując ruch na jednym z kołobrzeskich skrzyżowań, zostali zaczepieni przez 9-letnią dziewczynkę. Dziecko było wyraźnie zmartwione, powiedziało funkcjonariuszom, że się zgubiło.

Dziewczynka zachowała jednak spokój i potrafiła przekazać policjantom ważne informacje. Wiedziała, w którym hotelu zatrzymała się z rodziną oraz podała imię i nazwisko swojej mamy. Jeden z patroli udał się do wskazanego hotelu, aby skontaktować się z rodziną. W tym samym czasie do policjantów znajdujących się przy recepcji podeszła zdenerwowana i zapłakana kobieta, która poinformowała, że szuka swojej córki. Okazało się, że jest mamą odnalezionej dziewczynki.

Policjanci przekazali kobiecie, gdzie znajduje się dziecko. Po kilku chwilach mama i córka ponownie były razem.

To zdarzenie pokazuje jak ważne jest to, aby dzieci wiedziały, że w sytuacji zagrożenia lub zagubienia mogą zwrócić się o pomoc do policjantów. Na uznanie zasługuje postawa 9-latki, która zachowała zimną krew, zaufała mundurowym i poprosiła o pomoc. Dzięki temu cała sytuacja zakończyła się szybko i szczęśliwie.