Czterech podejrzanych o oszustwa zostało zatrzymanych. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich, przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, zatrzymali czterech mężczyzn podejrzewanych o udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa swój początek miała w poniedziałek, 27 lipca. Wieczorem do 80-letniej mieszkanki gminy Końskie zadzwonił nieznany mężczyzna, który podając się za policjanta, poinformował seniorkę o rzekomym wypadku spowodowanym przez członka jej rodziny. Pod legendą konieczności „załatwienia sprawy” próbował nakłonić kobietę do przekazania pieniędzy.

Dzięki skutecznej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do przekazania pieniędzy nie doszło. Jeszcze przed ich odbiorem zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 31 i 34 lat, którzy mieli odebrać przygotowaną gotówkę. Zostali oni osadzeni w policyjnym areszcie.

W toku dalszych czynności kryminalni z Końskich i Kielc zatrzymali kolejnych dwóch podejrzanych. Na terenie województwa mazowieckiego w ręce stróżów prawa „wpadł” 29-latek, natomiast na terenie województwa śląskiego został zatrzymany 30-latek. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy zatrzymani mieli związek z przestępczym procederem.

Ponadto zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że 34-letni podejrzany może mieć związek z oszustwem popełnionym na terenie województwa łódzkiego, gdzie pokrzywdzona seniorka straciła ponad 150 tysięcy złotych.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Końskich podejrzani zostali doprowadzeni do miejscowego sądu. Wobec wszystkich czterech mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za usiłowanie oszustwa oraz oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy!

Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, przelanie ich na wskazane konto ani pozostawienie gotówki w umówionym miejscu. Każdy telefon z taką prośbą powinien wzbudzić czujność. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.