47-letni "odbierak" w rękach cieszyńskich policjantów – śledczy zatrzymali podejrzanego o oszustwa inwestycyjne Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zatrzymali 47-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą fałszywych inwestycji. Mieszkaniec Cieszyna stracił w wyniku przestępstwa 180 tysięcy złotych. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 44 tysiące złotych pochodzące z przestępstwa oraz telefony, karty SIM i dokumentację finansową. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zatrzymali 28 lipca 47-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach związanych z fałszywymi inwestycjami. Dzięki skutecznym działaniom śledczych zabezpieczono ponad 44 tysiące złotych pochodzących bezpośrednio z przestępstwa oraz cenne dowody, które pozwoliły na przedstawienie podejrzanemu zarzutów.

Sprawa miała swój początek 9 lipca, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zgłosił się mieszkaniec miasta, który padł ofiarą oszustów podszywających się pod przedstawicieli platform inwestycyjnych. W wyniku ich działań pokrzywdzony stracił łącznie 180 tysięcy złotych.

W toku intensywnych czynności policjanci ustalili dane tzw. odbieraka - osoby odpowiedzialnej za odbiór gotówki przekazywanej przez pokrzywdzonego na rzekome inwestycje. 28 lipca funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego mężczyznę w miejscu zamieszkania jego partnerki w Dąbrowie Górniczej. Podczas realizacji zabezpieczyli przy nim ponad 44 tysiące złotych pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, a także telefony komórkowe, karty SIM oraz dokumentację finansową.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 47-latkowi zarzutów. Decyzją Sądu Rejonowego w Cieszynie podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Dochodzenie ma charakter rozwojowy. Policjanci ustalają kolejnych pokrzywdzonych oraz analizują rolę innych osób mogących brać udział w przestępczym procederze. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

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