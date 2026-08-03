Dzięki współpracy służb udało się szybko pomóc mężczyźnie, który wpadł do Odry Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja świadka oraz współpraca policjanta z funkcjonariuszem Straży Granicznej pozwoliły udzielić pomocy mężczyźnie, który wpadł do Odry i zaplątał się w roślinność. Funkcjonariusze wyciągnęli go na brzeg, gdzie otrzymał pomoc medyczną.

W niedzielę (2 sierpnia) około godziny 15:00, do funkcjonariuszy pełniących służbę na moście granicznym w Słubicach podszedł świadek, informując o osobie potrzebującej pomocy w rzece. Mężczyzna znajdował się przy linii brzegowej, około 100 metrów od mostu, w kierunku ulicy Nadodrzańskiej. Policjant wraz z funkcjonariuszem Straży Granicznej natychmiast ruszyli na miejsce. Udało im się wyciągnąć poszkodowanego na brzeg i zapewnić mu bezpieczeństwo do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Po przebadaniu mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Zdarzenie pokazuje, że w sytuacjach zagrożenia życia decydujące znaczenie ma natychmiastowa reakcja świadków oraz sprawna, skoordynowana współpraca służb, która pozwala szybko i skutecznie nieść pomoc osobom w potrzebie.