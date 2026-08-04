2 zatrzymanych, 5 listów gończych i 4 zarządzenia Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku po raz kolejny wykazali się skutecznością w realizacji postanowień sądu o zatrzymaniach i doprowadzeniach do aresztów śledczych bądź zakładów karnych. Zatrzymali dwóch mężczyzn ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, którzy obecnie odbywają zasądzone im kary, 6,5 roku pozbawienia wolności i blisko 3 lat.

Ostatniego dnia lipca br. policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zrealizowali postanowienia sądu na podstawie, których zatrzymali dwie osoby.

30-latek zatrzymany został na terenie Gdańska. Poszukiwany był na podstawie 3 listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku oraz na podstawie 4 zarządzeń dotyczących ustalenia jego miejsca pobytu. Za rozbój ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków - 150 dni i za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu także 150 dni.

42-latek rozpoznany został przez policjantów podczas gdy wypoczywał nad jednym z jezior w powiecie kartuskim. Postanowienia w postaci 2 listów gończych wydał za nim Sąd Okręgowy w Poznaniu. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami, za które odbędzie karę łącznie 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Skuteczność poszukiwaczy KWP Gdańsk po raz kolejny pokazuje, że nawet wieloletnie próby ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości nie gwarantują bezkarności, prędzej czy później każdy z poszukiwanych trafia przed oblicze sądu.