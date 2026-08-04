Czujność policjanta po służbie doprowadziła do zatrzymania 6 osób Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Czujność i doświadczenie zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, który w czasie wolnym od służby zauważył niepokojące zachowanie pasażera jednego z pojazdów, zapoczątkowały działania, które doprowadziły do zatrzymania 6 osób oraz ujawnienia znacznych ilości narkotyków, nietrzeźwego kierowcy oraz cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie.

W piątek, 31 lipca br., zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach nadkom. Michał Księżopolski, będąc poza służbą i poruszając się prywatnym samochodem, zwrócił uwagę na jadący przed nim samochód marki Daewoo. Jeden z pasażerów przez otwarte okno wymachiwał przedmiotem przypominającym broń palną.

Sytuacja wzbudziła niepokój u funkcjonariusza. Nadkomisarz natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, przekazując dokładny opis pojazdu oraz kierunek jego jazdy. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do zatrzymania Daewoo, którym kierował 46-letni obywatel Ukrainy. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna posiadał także woreczki foliowe z narkotykami.

W pojeździe znajdowało się również dwóch pasażerów, 41-letni mieszkaniec gminy Siedlce oraz 32-letni mieszkaniec Siedlec, którzy posiadali przy sobie narkotyki.

W toku prowadzonych działań policjanci zatrzymali również drugi pojazd marki Opel. Kierował nim 54-letni obywatel Gruzji, zamieszkały w Siedlcach. Mężczyzna był trzeźwy, jednak przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających dało wynik pozytywny. W związku z tym została od niego pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas czynności ujawniono przy nim narkotyki. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało ponadto, że obywatel Gruzji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

Pasażerem Opla był 42-letni mieszkaniec gminy Siedlce, który również posiadał przy sobie narkotyki.

Dalsze czynności doprowadziły policjantów na posesję znajdującą się w pobliżu miejsca interwencji. Tam zatrzymano 38-letniego mieszkańca gminy Suchożebry, który miał przy sobie pudełko z narkotykami. Dodatkowo okazało się, że jest on osobą poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia do aresztu.

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. posiadania środków odurzających. Wobec obywateli Ukrainy i Gruzji wszczęto również procedury zmierzające do wydalenia ich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta interwencja pokazuje jak ogromne znaczenie ma doświadczenie, spostrzegawczość i szybka wymiana informacji. Policyjny instynkt zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach oraz natychmiastowa reakcja dyżurnego i funkcjonariuszy skierowanych na miejsce pozwoliły w krótkim czasie zatrzymać osoby posiadające narkotyki, wyeliminować z ruchu drogowego nietrzeźwego kierowcę oraz ujawnić kolejne naruszenia prawa.

Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. Reagujmy na sytuacje budzące niepokój i nie pozostawajmy obojętni.