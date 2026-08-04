Odebrał pieniądze od seniora. Usłyszał zarzuty Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Tychach zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na inwestycję”. Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał już zarzut oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do przestępstwa doszło 17 lipca br. na terenie Tychów. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca telefonicznie skontaktował się z seniorem, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonywał pokrzywdzonego o możliwości osiągnięcia wysokich zysków z rzekomej inwestycji. W wyniku manipulacji 85-latek przekazał gotówkę w wysokości 43 tys. zł.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Dzięki podjętym działaniom operacyjnym funkcjonariusze ustalili tożsamość osoby podejrzewanej o udział w przestępstwie i 30 lipca zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. O jego dalszym losie zdecyduje Sąd Rejonowy w Tychach. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność!

Przestępcy działając metodą na inwestycje obiecują szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, że oszuści potrafią być bardzo przekonujący - podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych czy przedstawicieli znanych spółek i instytucji. Ich celem jest nakłonienie nas do przekazania pieniędzy lub zainstalowania oprogramowania umożliwiającego przejęcie kontroli nad naszymi urządzeniami i rachunkami bankowymi.

Nigdy nie podejmujmy decyzji finansowych pod presją czasu. Zanim zainwestujemy pieniądze, dokładnie sprawdźmy firmę, z którą mamy do czynienia, oraz zweryfikujmy, czy posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności inwestycyjnej. Nie przekazujmy gotówki ani danych do bankowości elektronicznej osobom poznanym wyłącznie przez telefon lub Internet. Nie instalujmy również aplikacji do zdalnego dostępu na polecenie nieznanych osób.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności rozmówcy lub oferty inwestycyjnej, przerwijmy rozmowę i skontaktujmy się z rodziną, bankiem lub Policją. Chwila rozwagi może uchronić nas przed utratą oszczędności całego życia.