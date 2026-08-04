Szybka reakcja policjantów zapobiegła tragedii Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Chwila nieuwagi mogła zakończyć się tragedią 83-letniej kobiety. Gęsty dym wydobywający się z jednego z mieszkań w centrum Twardogóry zaniepokoił świadków zdarzenia. Liczyła się każda minuta. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów z miejscowego komisariatu, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, udało się w porę ewakuować seniorkę z zadymionego mieszkania. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie.

Do zdarzenia doszło w zamieszkałej przez liczne rodziny kamienicy w centrum miasta. Dyżurny oleśnickiej jednostki po otrzymaniu zgłoszenia o wydobywającym się dymie z mieszkania natychmiast skierował na miejsce patrol Policji. Funkcjonariusze dotarli w zagrożony rejon jako pierwsi ze służb i od razu przystąpili do działań.

Z relacji świadków wynikało, że dym wydostaje się z lokalu na parterze, jednak nikt z nich nie mógł wejść do jego środka, gdyż drzwi mieszkania były zamknięte. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ w środku uwięziona została 83-letnia kobieta. Policjanci widząc, że nie ma już czasu na oczekiwanie służb ze specjalistycznym sprzętem, postanowili wejść przez uchylone okno. Sprawnie wskoczyli na parapet, by wejść do wnętrza pomieszczenia.

Gęste kłęby dymu utrudniały poszukiwania starszej osoby. Jednak determinacja funkcjonariuszy była większa i po chwili kobieta została uwolniona z mieszkania, w którym nie można było już oddychać. Pokrzywdzona była podtruta dymem i miała poważne trudności z oddychaniem. Policjanci przekazali seniorkę służbom ratunkowym, które zabrały pacjentkę do szpitala.

Po przeprowadzonych działaniach straży pożarnej okazało się, że przyczyną zadymienia był opalany drewnem piec znajdujący się w kuchni. Służby usunęły źródło zadymienia i tym samym pozostali mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich lokali.