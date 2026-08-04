Bezpieczeństwo na polskich drogach w I półroczu 2026 roku - wyraźna poprawa Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj W dzisiejszych czasach ruch drogowy jest jednym z najbardziej dynamicznych obszarów, który wymaga szczególnej uwagi ze strony organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Codziennie funkcjonariusze Policji podejmują działania, które mają zmniejszać liczbę wypadków i podnosić świadomość uczestników ruchu. Bilans I półrocza 2026 roku pokazuje, że podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty.

Dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za pierwsze półrocze 2026 roku potwierdzają utrzymującą się pozytywną tendencję na polskich drogach. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku odnotowano spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych oraz osób rannych, co świadczy o poprawie bezpieczeństwa i skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz innych uczestników systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od stycznia do czerwca 2026 roku doszło do 248 wypadków mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,6%. Szczególnie istotny jest spadek liczby osób, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych – o 60 osób, czyli 8,3%. Zmniejszyła się również liczba rannych – o 370 osób (3,4%).

Jednocześnie odnotowano nieznaczny wzrost liczby kolizji drogowych – o 902 zdarzenia (0,5%). Wzrost ten nie wpłynął jednak na pogorszenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa o czym świadczy spadek liczby najpoważniejszych zdarzeń i ich tragicznych skutków.

Mimo pozytywnych wyników należy podkreślić, że każda ofiara śmiertelna na drodze to tragedia często dla całych rodzin, zarówno ofiary jak i sprawcy. Dlatego Policja będzie nadal konsekwentnie prowadzić działania kontrolne, profilaktyczne i edukacyjne, ukierunkowane na eliminowanie najniebezpieczniejszych zachowań uczestników ruchu drogowego.

I półrocze 2026 roku to również systematyczny spadek liczby wypadków z udziałem pieszych, osób zabitych oraz rannych.

Na poprawę bezpieczeństwa wpływ mają również zmiany w przepisach prawa wprowadzone w 2026 roku, których celem jest skuteczniejsze przeciwdziałanie najpoważniejszym naruszeniom przepisów ruchu drogowego.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci prowadzą intensywne działania ukierunkowane na eliminowanie najbardziej niebezpiecznych zachowań kierujących i uczestników nielegalnych zgromadzeń motoryzacyjnych.

Dotychczasowe wyniki potwierdzają skuteczność podejmowanych działań.

Od 29 stycznia 2026 r. do 6 lipca 2026 r. funkcjonariusze ujawnili:

13 przypadków organizowania lub udziału w nielegalnych wyścigach (art. 178c k.k.),

10 przypadków brawurowej jazdy (art. 178d k.k.),

367 naruszeń związanych z driftem oraz jazdą na jednym kole (art. 86c § 1 k.w.),

65 naruszeń spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek driftu/jazdy na jednym kole (art. 86c § 2 kw).

W ramach działań wymierzonych w nielegalne zloty i spotkania motoryzacyjne (dane za okres luty–czerwiec 2026 r.) policjanci przeprowadzili liczne kontrole zarówno podczas zgłoszonych, jak i niezgłoszonych wydarzeń.

Podczas 243 zgłoszonych zlotów i spotkań:

skontrolowano 929 pojazdów,

wylegitymowano 944 uczestników,

zatrzymano 10 praw jazdy,

zatrzymano 72 dowody rejestracyjne.

W trakcie 8 niezgłoszonych spotkań:

skontrolowano 295 pojazdów,

wylegitymowano 384 uczestników,

wobec 111 uczestników zastosowano odpowiedzialność za udział w nielegalnym zgromadzeniu (art. 52aa § 2 k.w.),

wobec 53 osób przebywających na miejscu w charakterze widzów zastosowano odpowiedzialność z art. 52aa § 4 k.w.,

zatrzymano 63 dowody rejestracyjne oraz 4 prawa jazdy.

Nowe przepisy wzmocniły również możliwość eliminowania z ruchu kierowców rażąco przekraczających dopuszczalną prędkość.

Od 3 marca 2026 r. policjanci ujawnili:

8 262 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, zatrzymując 7 869 praw jazdy,

3 637 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych poza obszarem zabudowanym, zatrzymując 3 442 prawa jazdy.

Z kolei od 30 marca 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali:

143 prawa jazdy za drift,

58 praw jazdy za jazdę na jednym kole.

Funkcjonariusze w tych sześciu pierwszych miesiącach 2026 roku przeprowadzili - 10 194 263 badań na zawartość alkoholu. Ujawnili – 18 245 nietrzeźwych kierujących (art. 178a KK) oraz 23 280 kierujących po użyciu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka do alkoholu (art. 87 §1, §1a, §2 KW).

Przypominamy, że nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Działania kontrolne będą kontynuowane, a wobec osób stwarzających zagrożenie na drogach konsekwentnie wyciągane będą przewidziane prawem konsekwencje.

Policjanci ruchu drogowego nie tylko prowadzą kontrole i interweniują na drogach, ale także organizują szereg działań prewencyjnych i informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości kierowców i pieszych. Systematyczne kontrole trzeźwości, zwiększona obecność patroli na drogach, reagowanie na niebezpieczne zachowania oraz szeroko zakrojone działania profilaktyczne i edukacyjne przyczyniają się do ograniczenia liczby najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

Dalsza poprawa bezpieczeństwa wymaga konsekwentnej współpracy wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.

(podkom. Iwona Kijowska BKS KGP)