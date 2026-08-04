Koronowscy policjanci zaopiekowali się zagubionym psem Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Zgłoszenie o samotnie biegającym psie na terenie MOP-u w Szczutkach uruchomiło szybką reakcję koronowskich policjantów, którzy zaopiekowali się czworonogiem. Na miejscu okazało się, że nie został on porzucony, lecz wykorzystał chwilę nieuwagi właścicieli.

Wczoraj, 03.08.2026 r. do dyżurnego Komisariatu Policji w Koronowie wpłynęło zgłoszenie o psie, który biegał bez opieki po parkingu MOP w Szczutkach. Z relacji zgłaszającego wynikało, że stwarza zagrożenie dla siebie, jak i kierowców.

Koronowscy policjanci niezwłocznie pojechali na miejsce, gdzie zaopiekowali się psem i zapewnili mu wodę. Jednocześnie o zaistniałej sytuacji poinformowali pracowników Gminnego Punktu Kontaktowego Zarządzania Kryzysowego w Sicienku.

Podczas, gdy funkcjonariusze czekali na pracowników urzędu, którzy mieli zabezpieczyć psa, na MOP przyjechali właściciele czworonoga. Wyjaśnili, że podczas postoju i przerwy w podróży pies wyszedł z samochodu. Nieświadomi jego nieobecności, ruszyli dalej, przekonani, że pupil siedzi spokojnie w aucie. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i pies wrócił do swoich opiekunów cały i zdrowy.

Policjanci apelują do właścicieli zwierząt, że nawet krótka przerwa w trasie może stać się okazją do ucieczki. Zanim ruszycie w dalszą podróż, zawsze upewnijcie się, czy czworonożny pasażer jest w samochodzie i odpowiednio zabezpieczony. Warto też pamiętać o podstawowych zasadach: dostęp do wody, regularne postoje i absolutny zakaz zostawiania psa w rozgrzanym aucie.