Jeden telefon zmienił bieg wydarzeń. Dzielnicowy udaremnił próbę oszustwa Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja mieszkanki powiatu trzebnickiego, pracownika banku oraz zdecydowane działanie dzielnicowego gminy Zawonia mł. asp. Damiana Klonowskiego pozwoliły przerwać próbę wyłudzenia kolejnych pieniędzy od seniorki. Sprawa pokazuje, że warto zaufać swojemu dzielnicowemu i nie zwlekać z powiadomieniem Policji, gdy sytuacja budzi jakiekolwiek wątpliwości.

W piątek, 31 lipca, dzielnicowy gminy Zawonia mł. asp. Damian Klonowski odebrał telefon od zaniepokojonej mieszkanki powiatu. Kobieta opowiedziała o sytuacji, która rozpoczęła się dzień wcześniej, gdy pod jej dom podjechał samochód. Z auta wysiedli mężczyźni i zaoferowali wykonanie naprawy dachu. Tłumaczyli, że zakończyli właśnie inną pracę i mogą od razu rozpocząć kolejne zlecenie.

69-letnia mieszkanka powiatu trzebnickiego zgodziła się na wykonanie remontu dachu garażu oraz szopy. Po zakończeniu prac zadowolona z ich efektu, przekazała wykonawcom 30 tysięcy złotych. Wtedy jeden z mężczyzn zażądał od niej kolejnych 35 tysięcy złotych i próbował nakłonić kobietę do zaciągnięcia kredytu. Seniorka poinformowała, że pojedzie do banku sama, jednak mężczyźni ruszyli za nią.

Czujnością wykazała się również pracownica banku, która po rozmowie z klientkę nabrała podejrzeń i wspólnie z nią powiadomiła Policję. Na miejsce natychmiast udał się dzielnicowy. Gdy wyszedł przed budynek, zauważył oczekującego tam mężczyznę, którego wskazała przestraszona kobieta. Ten na widok mundurowego zaczął się oddalać, jednak już po chwili został zatrzymany, a dyżurny jednostki skierował na miejsce kolejne patrole. Łącznie policjanci zatrzymali czterech obywateli Rumunii.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli oszustwa.

Ta historia pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i zaufanie do Policji. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, który zna swoich mieszkańców i zawsze służy pomocą.

Apelujemy, aby zachować szczególną ostrożność wobec osób oferujących usługi „od ręki”, zwłaszcza gdy wywierają presję na natychmiastową zapłatę lub próbują nakłonić do zaciągnięcia kredytu. W każde sytuacji budzącej niepokój należy jak najszybciej skontaktować się z Policją. Jeden telefon może uchronić przed utratą oszczędności.