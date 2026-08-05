Policjanci wybili szybę w samochodzie by ratować zatrzaśnięte w nim dziecko Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Jarosławscy policjanci pomogli kobiecie, która przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. W środku znajdowało się jej 10-miesięczne dziecko. Funkcjonariusze, mając na uwadze wysoką temperaturę panującą na zewnątrz i szybko nagrzewające się wnętrze auta, natychmiast podjęli decyzję o wybiciu szyby i bezpiecznie wydostali malucha z pojazdu.

Wczoraj, po godzinie 13.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że 10-miesięczne dziecko zostało uwięzione w samochodzie zaparkowanym na jednym z parkingów w Jarosławiu. Mieszkanka powiatu jarosławskiego nie mogła dostać się do wnętrza pojazdu, gdyż przypadkowo zatrzasnęły się w pojeździe drzwi z kluczykami w środku. Wewnątrz pojazdu uwięzione zostało jej 10-miesięczne dziecko.

Na miejsce skierowano patrol Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Policjanci błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe. Dziesięciomiesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.

Przypominamy, że podczas upałów we wnętrzach samochodów robi się bardzo gorąco. Temperatura może wzrosnąć niemal dwukrotnie w stosunku do temperatury powietrza.

W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.