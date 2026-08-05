64-latek w wyniku oszustwa utracił blisko 175 tys. zł - sprawcy zatrzymani Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Policach we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy dokonali oszustwa metodą na legendę mieszkańca powiatu polickiego.

64-letni mieszkaniec powiatu polickiego poinformował służby, że nieznany mu mężczyzna w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie blisko 175 000 złotych.

Mężczyzna ten wprowadził mieszkańca powiatu polickiego celowo w błąd co do przeznaczenia środków pieniężnych, podając się za pracownika firmy inwestycyjnej. Dzięki zastosowanej socjotechnice polegającej na presji czasu mężczyzna został oszukany.

Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie sprawców zdarzenia, a także jego zatrzymania. W wyniku podjętych działań, 21-latek oraz 26-latek zostali zatrzymani przez policjantów w trakcie próby wyłudzenia od tego samego pokrzywdzonego kolejnych zasobów pieniężnych, tym razem jednak na kwotę 304 000 złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Za popełniony czyn grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.