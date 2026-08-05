Mundur nie zawsze jest widoczny, ale policyjna służba trwa całą dobę – funkcjonariusze udzielili pomocy poszkodowanym w zdarzeniu drogowym Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Choć byli poza służbą, nie zawahali się ani przez chwilę. Trzech policjantów z komend powiatowych w Trzebnicy, Środzie Śląskiej i Krotoszynie było świadkami groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w gminie Nieborów. Ich natychmiastowa reakcja, opanowanie i zdecydowane działanie pozwoliły bezpiecznie wydostać z rozbitego pojazdu czworo uczestników kolizji, w tym dwoje dzieci. To kolejny dowód na to, że policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale przez całą dobę.

W niedzielę, 2 sierpnia po godzinie 20.00 na terenie gminy Nieborów ( woj. łódzkie) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo, a następnie samochód dachował.

Świadkami tego niebezpiecznego zdarzenia byli policjanci, którzy w czasie wolnym od służby jechali na szkolenie do Akademii Policji w Szczytnie. Byli to: st. asp. Łukasz Matuszewski z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, mł. asp. Norbert Brzoski z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej oraz st. asp. Adam Olejnik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

Funkcjonariusze nie wahali się ani chwili. Natychmiast powiadomili służby ratunkowe i ruszyli z pomocą poszkodowanym. Samochód po uderzeniu w drzewo przewrócił się na bok, dlatego policjanci, działając wspólnie wydostali uwięzionych uczestników zdarzenia przez okno przewróconego pojazdu. Dzięki ich zdecydowanej i sprawnej akcji bezpiecznie ewakuowano dwoje dzieci oraz dwoje dorosłych. Pomimo bardzo groźnie wyglądającej kolizji wszyscy uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych funkcjonariusze przekazali poszkodowanych pod opiekę ratowników.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policyjna służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Policjantem jest się przez całą dobę, niezależnie od miejsca i czasu. Gotowość do niesienia pomocy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych oraz błyskawiczna reakcja są wartościami, które funkcjonariusze noszą każdego dnia.