Policjanci wybili szybę w samochodzie by ratować zatrzaśnięte w nim dziecko Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Goleniowscy policjanci pomogli kobiecie, która przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. W środku znajdowało się jej niespełna roczne dziecko. Funkcjonariusze mając na uwadze wysoką temperaturę panującą na zewnątrz i szybko nagrzewające się wnętrze auta podjęli decyzję o wybiciu szyby i bezpiecznie wydostali niemowlę z pojazdu.

Wczoraj, 4 sierpnia 2026 r., około godziny 8:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie odebrał zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety, która poinformowała, że przypadkowo zatrzasnęła samochód, w którym znajdowało się jej niespełna roczne dziecko. Kluczyki pozostały wewnątrz pojazdu, przez co otwarcie drzwi było niemożliwe.

Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol goleniowskiej drogówki. Policjanci po przybyciu na miejsce podjęli próbę zorganizowania pomocy poprzez kontakt z firmami świadczącymi usługi awaryjnego otwierania pojazdów. Okazało się jednak, że czas oczekiwania na przyjazd specjalisty wynosi ponad 40 minut. Dzień był słoneczny i ciepły, a pozostawienie dziecka przez tak długi czas wewnątrz zamkniętego pojazdu mogło stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Policjanci błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe.

Dzięki szybkiej reakcji, zdecydowanym działaniom i opanowaniu policjantów niemowlę zostało bezpiecznie wyciągnięte z pojazdu i nie doznało żadnego uszczerbku na zdrowiu.

Przypominamy, że nawet przy umiarkowanej temperaturze pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w zamkniętym samochodzie może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury wewnątrz pojazdu. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.