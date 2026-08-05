Dwuletnie dziecko pozostawione w nagrzanym samochodzie. Apelujemy o rozsądek Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj 3 sierpnia br., około godziny 17:30 policjanci Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zostali skierowani na parking jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych. Z przekazanego zgłoszenia wynikało, że w zamkniętym samochodzie znajduje się małe dziecko.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali osoby zgłaszające, właścicielkę pojazdu oraz jej dwuletnie dziecko. Z relacji świadków wynikało, że we wcześniej zamkniętym samochodzie, w foteliku dziecięcym, znajdowało się dziecko, które nie reagowało na sygnały osób znajdujących się na zewnątrz. W obawie o jego zdrowie świadkowie zawiadomili policję i podjęli próbę wybicia jednej z szyb, jednak nie udało im się dostać do wnętrza pojazdu. W międzyczasie, pracownicy sklepu, poprzez głośniki poszukiwali matki, która gdy tylko usłyszała podawany komunikat natychmiast wyszła ze sklepu, otworzyła samochód i wyjęła dziecko na zewnątrz. Po chwili na miejsce przybył także wezwany przez policjantów zespół ratownictwa medycznego. Po przebadaniu dziecka ratownicy stwierdzili, że nie doszło do odwodnienia, a jego stan nie wymagał hospitalizacji.

Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia, w tym ustalać, czy doszło do narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Nie zostawiaj dziecka w samochodzie - nawet na chwilę

W upalne dni temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu może bardzo szybko wzrosnąć do poziomu zagrażającego zdrowiu i życiu. Uchylona szyba, zaparkowanie w cieniu czy pozostawienie dziecka „tylko na kilka minut” nie zapewniają mu bezpieczeństwa.

Małe dzieci są szczególnie narażone na przegrzanie i odwodnienie. Nie zawsze są w stanie samodzielnie otworzyć drzwi, wezwać pomoc ani właściwie zareagować na pogarszające się samopoczucie.

Jeżeli zauważysz dziecko pozostawione w zamkniętym samochodzie:

natychmiast oceń jego stan i spróbuj odnaleźć opiekuna;

zadzwoń pod numer alarmowy 112;

podaj dokładną lokalizację, opis pojazdu i stan dziecka;

nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru do czasu przyjazdu służb.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o odpowiedzialność. Nigdy nie pozostawiajmy dzieci ani zwierząt w zamkniętych pojazdach. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

(KWP w Krakowie)