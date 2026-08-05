Policyjni „wodniacy” pomogli załodze na Zalewie Koronowskim Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Od początku wakacji pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Nad bezpieczeństwem przebywających nad Zalewem Koronowskim, ale również nad innymi akwenami w powiecie, każdego dnia czuwają policyjni „wodniacy” z bydgoskiej komendy miejskiej. Nie inaczej było wczoraj, gdy załoga łodzi nie mogła kontynuować rejsu z powodu awarii silnika. Na szczęście w pobliżu byli policjanci z ogniwa wodnego, dzięki którym żeglarze mogli bezpiecznie dotrzeć do brzegu.

Funkcjonariusze regularnie patrolują między innymi Zalew Koronowski oraz inne miejsca, w których w okresie letnim wypoczywają mieszkańcy i turyści. Kontrolują osoby korzystające z różnego rodzaju jednostek pływających, sprawdzają stan trzeźwości sterników, wymagane uprawnienia, wyposażenie ratunkowe oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Policyjna służba na wodzie to jednak nie tylko kontrole. Mundurowi reagują również na zgłoszenia i prośby o pomoc, wspierając osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Tak było wczoraj, 4.08.2026 r., kiedy podczas patrolu Zalewu Koronowskiego, w rejonie miejscowości Wielonek, sześcioosobowa załoga łodzi zwróciła się o pomoc do bydgoskich „wodniaków”. Jednostka miała awarię silnika i nie była w stanie samodzielnie kontynuować rejsu. Policjanci podjęli działania i bezpiecznie odholowali łódź wraz z całą załogą do portu.

Na szczęście tym razem wszystko zakończyło się bezpiecznie. Zdarzenie pokazuje jednak, że na wodzie nawet pozornie niegroźna awaria może szybko stać się problemem, dlatego przed wypłynięciem warto odpowiednio przygotować zarówno siebie, jak i jednostkę.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

przed wypłynięciem sprawdźmy stan techniczny łodzi i wyposażenie ratunkowe,

załóżmy kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe,

sprawdźmy prognozę pogody,

nie przeceniajmy własnych umiejętności,

nigdy nie korzystajmy ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu,

zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci przebywających w pobliżu wody.

Policyjni „wodniacy” przez całe wakacje będą obecni na akwenach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Ich codzienna służba to zarówno działania profilaktyczne i kontrole, jak i gotowość do niesienia pomocy osobom, które na wodzie znalazły się w potrzebie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nad wodą w dużej mierze zależy od nas samych. Rozwaga, odpowiedzialność i przestrzeganie podstawowych zasad mogą uchronić nas przed niebezpiecznymi sytuacjami.