Wakacje na drogach - mniej wypadków, mniej ofiar - AktualnościPolicja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Wakacje na drogach - mniej wypadków, mniej ofiar

Data publikacji 10.08.2026
Powrót
Drukuj

Za nami połowa wakacji - do 31 lipca na polskich drogach odnotowano 2397 wypadków, w których zginęło 158 osób, a 2885 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa – w 2025 roku doszło do 2500 wypadków, śmierć poniosło 188 osób, a 2965 osób zostało rannych. Policjanci nie zwalniają jednak tempa. Każdego dnia eliminują z ruchu nietrzeźwych kierowców, kontrolują autobusy przewożące dzieci na wypoczynek i reagują na najpoważniejsze wykroczenia drogowe.

Napis: Wakacje 2026 na drogach - jest bezpieczniej. Poniżej gwiazda policyjna i napis: Pomagamy i chronimy, a poniżej napis: komenda Główna Policji. W tle widać policyjny radiowóz i policjanta z lizakiem.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca br. policjanci ujawnili 2279 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 1022 poza obszarem zabudowanym.

Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod działaniem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 10 915 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca br. przeprowadzili 4023 kontrole autobusów, w ramach których w 22 pojazdach stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiające dalszą jazdę (około 0,55% wszystkich skontrolowanych autobusów). To pokazuje, że zdecydowana większość przewoźników właściwie przygotowuje pojazdy do sezonu wakacyjnego.

W okresie wakacji Policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wg wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 roku doszło do 828 wypadków z ich udziałem, w których 11 osób poniosło śmierć, a 745 zostało rannych. Mimo licznych apeli i podejmowanych działań liczba wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych utrzymuje się w tendencji wzrostowej.

W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku przypominamy, że dzieci do ukończenia 13. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16. roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego. Celem tych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Nadmierna prędkość, jazda pod działaniem alkoholu, brawura czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Wakacje powinny być czasem bezpiecznego wypoczynku i szczęśliwych powrotów do domu. 

*Dane na dzień 3 sierpnia br.

(BRD KGP)

Powrót na górę strony