Wakacje na drogach - mniej wypadków, mniej ofiar Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Za nami połowa wakacji - do 31 lipca na polskich drogach odnotowano 2397 wypadków, w których zginęło 158 osób, a 2885 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa – w 2025 roku doszło do 2500 wypadków, śmierć poniosło 188 osób, a 2965 osób zostało rannych. Policjanci nie zwalniają jednak tempa. Każdego dnia eliminują z ruchu nietrzeźwych kierowców, kontrolują autobusy przewożące dzieci na wypoczynek i reagują na najpoważniejsze wykroczenia drogowe.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca br. policjanci ujawnili 2279 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 1022 poza obszarem zabudowanym.

Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod działaniem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 10 915 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca br. przeprowadzili 4023 kontrole autobusów, w ramach których w 22 pojazdach stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiające dalszą jazdę (około 0,55% wszystkich skontrolowanych autobusów). To pokazuje, że zdecydowana większość przewoźników właściwie przygotowuje pojazdy do sezonu wakacyjnego.

W okresie wakacji Policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wg wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 roku doszło do 828 wypadków z ich udziałem, w których 11 osób poniosło śmierć, a 745 zostało rannych. Mimo licznych apeli i podejmowanych działań liczba wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych utrzymuje się w tendencji wzrostowej.

W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku przypominamy, że dzieci do ukończenia 13. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16. roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego. Celem tych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Nadmierna prędkość, jazda pod działaniem alkoholu, brawura czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Wakacje powinny być czasem bezpiecznego wypoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.

*Dane na dzień 3 sierpnia br.