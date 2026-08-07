Znaleziono ciało kobiety - policjanci zatrzymali dwoje podejrzanych o zabójstwo Data publikacji 07.08.2026 Powrót Drukuj Na terenie powiatu przysuskiego policjanci z przysuskiej komendy ujawnili ciało kobiety. Niespełna kilka godzin od zgłoszenia policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o zabójstwo. Sąd Rejonowy w Przysusze zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

4 sierpnia około godz. 1.00 policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego otrzymali zgłoszenie interwencji na terenie gminy Klwów, gdzie zgłaszającego miały obudzić krzyki dobiegające z pobliskiego pola.

Policjanci na miejscu zastali zgłaszającego, który widział też dwie osoby uciekające z miejsca, gdzie na trawie miała leżeć osoba. Funkcjonariusze ujawnili tam ciało kobiety. Po ustaleniach okazało się, że jest to 40-letnia mieszkanka powiatu przysuskiego. Ok. godz. 5.00 policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni.

W czynnościach uczestniczyli również policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz policjant z psem służbowym z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

5 sierpnia br. Prokuratura Rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa. Wczoraj 06.08.2026 r. Sąd Rejonowy w Przysusze przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Przysusze o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przysusze ustalają szczegóły i okoliczności zdarzenia. O dalszym losie podejrzanych zadecyduje sąd. Za to przestępstwo sąd może orzec karę dożywotniego więzienia.