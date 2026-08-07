Fałszywy kurier zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 07.08.2026 Powrót Drukuj Pod koniec lipca br. policjanci z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zatrzymali na gorącym uczynku 22-latka podejrzanego o oszukanie mieszkanki Mistrzejowic. W wyniku przestępczego procederu kobieta straciła 150 tysięcy złotych. Za oszustwo obywatelowi Ukrainy grozi do 8 lat więzienia. Krakowscy policjanci wystąpił z wnioskiem o wydalenie mężczyzny z terytorium naszego kraju.

30 lipca br. kryminalni z Komisariatu Policji VIII w Krakowie ustalili operacyjnie, że mieszkanka Mistrzejowic może paść ofiarą oszustów. Funkcjonariusze potwierdzili, że z kobietą kontaktowali się fałszywi doradcy, którzy proponowali jej lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych. Mieszkanka Krakowa zmanipulowana przez przestępców przelała na ich konta 150 tysięcy złotych i planowała osobiście wręczyć im kolejną transzę w wysokości 37 tysięcy złotych. Jej zamiar udaremnili funkcjonariusze z „ósemki”, którzy 30 lipca br. objęli miejsce, w którym miało dojść do przekazania gotówki obserwacją i zatrzymali „odbieraka” na gorącym uczynku. Mężczyzna został wylegitymowany, jak się okazało to 22-letni obywatel Ukrainy. Fałszywy kurier został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie 22-latkowi zarzutu oszustwa. Po zakończeniu czynności został on przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Krakowscy policjanci wystąpił z wnioskiem o wydalenie mężczyzny z terytorium naszego kraju.

Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia.