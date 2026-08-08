CBŚP konsekwentnie uderza w zorganizowaną przestępczość. Pierwsze półrocze 2026 roku potwierdza skuteczność działań Data publikacji 08.08.2026 Powrót Drukuj Pierwsze sześć miesięcy 2026 roku było okresem intensywnych działań Centralnego Biura Śledczego Policji wymierzonych w najgroźniejsze formy przestępczości zorganizowanej. Funkcjonariusze prowadzili skoordynowane realizacje przeciwko grupom zajmującym się produkcją i przemytem narkotyków, przestępczością gospodarczą i akcyzową, nielegalnym obrotem bronią, przestępstwami przeciwko środowisku oraz działalnością międzynarodowych struktur przestępczych. Efekty prowadzonych postępowań potwierdzają wysoką skuteczność działań operacyjnych i śledczych CBŚP.

W pierwszym półroczu 2026 roku, dzięki efektywnej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, zarzuty popełnienia najpoważniejszych przestępstw usłyszało blisko 2000 podejrzanych. Ponad 1400 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów kierowania takimi strukturami ponad 120 podejrzanym.

Jednym z najważniejszych kierunków działań pozostawało zwalczanie przestępczości narkotykowej. W ciągu sześciu miesięcy na terenie Polski funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 75 ton narkotyków, zlikwidowali 40 laboratoriów oraz 6 plantacji konopi. Z rynku wyeliminowano również 441 sztuk nielegalnej broni palnej. Skala tych działań pokazuje zarówno poziom zagrożeń generowanych przez zorganizowane grupy przestępcze, jak i skuteczność Policji w ich neutralizowaniu.

Równolegle prowadzone były działania wymierzone w przestępczość gospodarczą i akcyzową. Funkcjonariusze przejęli ponad 268 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 356 ton tytoniu. Zlikwidowano 11 nielegalnych fabryk papierosów i 8 krajalni tytoniu. W prowadzonych postępowaniach zabezpieczono również mienie podejrzanych o wartości przekraczającej 660 milionów złotych, a odzyskane mienie oszacowano na ponad 318 milionów złotych.

Za tymi liczbami stoją konkretne realizacje. Już w styczniu funkcjonariusze ujawnili w powiecie oleśnickim profesjonalną linię do produkcji klofedronu, zabezpieczając 532 kilogramy gotowego narkotyku. Była to jedna z największych tego typu realizacji w pierwszej połowie roku.

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Do najpoważniejszych uderzeń w przestępczość narkotykową należało również rozbicie grupy wywodzącej się ze środowiska pseudokibiców, która od listopada 2024 roku produkowała i wprowadzała do obrotu znaczne ilości narkotyków na terenie Warszawy i okolic. Śledczy szacują, że grupa mogła rozprowadzić co najmniej tonę środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali 23 osoby, w tym osoby odpowiedzialne za produkcję cracku z kokainy oraz podejrzanych poszukiwanych w innych sprawach.

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CBŚP skutecznie zwalczało również nowe formy handlu narkotykami. W jednym ze śledztw rozbito grupę prowadzącą sprzedaż środków odurzających za pośrednictwem darknetu. Zatrzymano 10 osób, z których 8 zostało tymczasowo aresztowanych. Grupa produkowała i sprzedawała narkotyki oraz wyroby zawierające THC i HHC, wykorzystując sprzedaż internetową do ukrywania przestępczej działalności.

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Potwierdzeniem skuteczności współpracy międzynarodowej była wspólna operacja CBŚP, Policji Ukrainy i Europolu. W ramach działań prowadzonych jednocześnie w ponad 500 lokalizacjach na terenie Polski i Ukrainy zlikwidowano 36 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 74 magazyny. Była to jedna z największych operacji wymierzonych w producentów narkotyków syntetycznych w tej części Europy.

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Kolejnym znaczącym sukcesem było udaremnienie jednej z największych prób przemytu heroiny do Polski. Dzięki ścisłej współpracy funkcjonariuszy CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Porcie w Gdyni zabezpieczono ponad tonę heroiny ukrytej w kontenerach nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zabezpieczono ponad tonę narkotyków wartą blisko 220 mln zł., zatrzymano trzy osoby, a śledztwo ma charakter rozwojowy.

https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/277893,CBSP-i-KAS-udaremnily-rekordowy-przemyt-heroiny-Zabezpieczono-ponad-tone-narkoty.html?search=73303430679213

Istotnym obszarem działalności pozostaje również zwalczanie przestępczości gospodarczej.

W jednym z największych śledztw prowadzonych wspólnie z Krajową Administracją Skarbową zatrzymano 20 osób należących do grupy wykorzystującej setki spółek do wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz legalizowania środków pochodzących z przestępstw. Zabezpieczono nieruchomości, pojazdy, udziały w spółkach oraz znaczne środki finansowe.

CBŚP konsekwentnie zwalcza także przestępczość godzącą w bezpieczeństwo środowiska. W kilku wielowątkowych postępowaniach zatrzymano łącznie kilkadziesiąt osób podejrzanych o nielegalne składowanie i transport niebezpiecznych odpadów, zakopywanie toksycznych substancji oraz fałszowanie dokumentacji. Śledztwa ujawniły również działania mające utrudniać pracę organom ścigania i instytucjom odpowiedzialnym za ochronę środowiska.

Skuteczność CBŚP to także zdolność do prowadzenia najbardziej wymagających postępowań dotyczących najcięższych przestępstw. Po niemal 23 latach rozwiązano sprawę brutalnego zabójstwa młodego mężczyzny w Krakowie. Wielomiesięczna praca funkcjonariuszy i prokuratorów doprowadziła do ustalenia oraz zatrzymania podejrzanego, potwierdzając, że najpoważniejsze zbrodnie nie pozostają bez odpowiedzi, nawet po wielu latach.

https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/271723,Zabojstwo-sprzed-23-lat-rozliczone-Zarzuty-dla-podejrzanego-o-zbrodnie-na-tle-ps.html?search=94507

Działania Centralnego Biura Śledczego Policji wykraczają również poza granice kraju. Efektem inicjatywy Biura było opublikowanie 28 kwietnia 2026 roku aktu delegowanego Unii Europejskiej wprowadzającego nowe zasady kontroli prekursorów narkotykowych. Oznacza to, że doświadczenia polskich funkcjonariuszy zdobyte podczas prowadzonych śledztw znalazły odzwierciedlenie w rozwiązaniach prawnych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej.

Równolegle realizowany jest międzynarodowy projekt „TRIDENT”, którego celem jest wzmacnianie zdolności służb do przeciwdziałania przemytowi broni, amunicji i materiałów wybuchowych na teren Unii Europejskiej, wdrażany m.in. poprzez wspólne szkolenia i zakup profesjonalnego sprzętu.

W I półroczu 2026 roku podpisana została umowa na realizację jednego z najważniejszych projektów operacyjnych UE w obszarze narkotyków syntetycznych tj. projekt OBLIVION. Polska objęła wiodącą rolę w ramach platformy EMPACT narkotyki syntetyczne, mając na celu wzmocnienie działań operacyjnych, rozwój wspólnych śledztw, nasilenie kontroli prekursorów oraz zdolności analitycznych laboratoriów i pogłębienie współpracy z państwami trzecimi w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

Pierwsze półrocze 2026 roku pokazuje, że współczesna przestępczość zorganizowana coraz częściej łączy działalność kryminalną z cyberprzestępczością, wykorzystaniem nowych technologii, międzynarodowych przepływów finansowych oraz zagrożeniami o charakterze hybrydowym. Skuteczna odpowiedź na te wyzwania wymaga dalszego rozwoju struktur Policji oraz jeszcze lepszego wykorzystania doświadczenia i specjalistycznych kompetencji funkcjonariuszy.

Skala prowadzonych spraw, ich międzynarodowy charakter oraz coraz silniejsze przenikanie się przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczości, przestępstw gospodarczych i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa pokazują, że współczesna przestępczość wymaga nowych rozwiązań organizacyjnych oraz pełnej integracji specjalistycznych kompetencji Policji.

Odpowiedzią na te wyzwania będzie utworzenie Narodowego Biura Śledczego Policji. Nowa jednostka połączy blisko 25-letnie doświadczenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości z kompetencjami cyfrowymi funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Połączenie potencjału obu formacji pozwoli jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przestępczości, która coraz częściej działa równocześnie w świecie rzeczywistym i cyfrowym.

Narodowe Biuro Śledcze Policji przejmie zadania realizowane dotychczas przez CBŚP i CBZC. Dodatkowo będzie prowadziło działania w zakresie zwalczania zorganizowanych form przestępstw korupcyjnych, a jednym z jego kluczowych pionów będzie pion do zwalczania aktów terroru. To odpowiedź na współczesne zagrożenia związane z sabotażem, dywersją oraz innymi działaniami wymierzonymi w bezpieczeństwo państwa.

Utworzenie Narodowego Biura Śledczego Policji stanowi kolejny etap rozwoju zdolności operacyjnych polskiej Policji. To strategiczna inwestycja w nowoczesną strukturę, przygotowaną do skutecznego zwalczania najbardziej złożonych form przestępczości oraz zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa obywateli.