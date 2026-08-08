Bezpieczniejsza Polska i Europa – polska Policja wzmacnia bezpieczeństwo międzynarodowe Data publikacji 08.08.2026 Powrót Drukuj Nowoczesne rozwiązania, skuteczna współpraca międzynarodowa oraz aktywny udział w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa sprawiły, że pierwsza połowa 2026 roku była okresem rekordowej skuteczności polskiej Policji w zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji nie tylko skutecznie koordynowało działania operacyjne z partnerami zagranicznymi, ale również odgrywało istotną rolę w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wzmacniających bezpieczeństwo Polski i Europy.

Skuteczna współpraca międzynarodowa

W pierwszej połowie 2026 roku Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji skutecznie koordynowało międzynarodowe poszukiwania.

Policjanci zajmujący się wymianą informacji międzynarodowych wprowadzili do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) blisko 650 Europejskich Nakazów Aresztowania, opublikowali 24 czerwone noty oraz 113 czerwonych dyfuzji Interpolu, umożliwiających zatrzymanie osób poszukiwanych za najpoważniejsze przestępstwa.

Za pośrednictwem międzynarodowych kanałów informacji funkcjonariusze otrzymali 503 zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia, w 174 przypadkach zagrożenie zostało potwierdzone, co wymagało natychmiastowego podjęcia działań ratujących ludzkie życie.

Nowoczesne przepisy usprawniają współpracę

Ważnym krokiem było wprowadzenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/977. Dzięki nim policjanci i inne służby w państwach Unii Europejskiej mogą szybciej wymieniać informacje potrzebne do prowadzonych spraw. To oznacza sprawniejsze poszukiwanie przestępców, szybsze reagowanie na zagrożenia i skuteczniejsze ściganie przestępczości, która wykracza poza granice jednego państwa.

Polska współtworzy bezpieczeństwo Europy

Polska Policja konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jednego z głównych partnerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Z dniem 30 czerwca 2026 r. zakończyło się przewodnictwo Polski w zarządach Europolu i CEPOL-u oraz roczna prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, której priorytetami były m.in. ochrona dzieci oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Polska bierze aktywny udział w przygotowywaniu nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie, nielegalnego handlu bronią oraz wzmocnienia współpracy w ramach Europolu. Ich celem jest ułatwienie organom ścigania wykrywania sprawców, szybsza wymiana informacji oraz skuteczniejsza walka z przestępczością, której pojedyncze państwo nie jest w stanie zwalczać samodzielnie.

Od 1 lipca 2026 r. Polska objęła przewodnictwo w Forum Salzburg – grupie państw współpracujących w zakresie bezpieczeństwa. To okazja do wspólnego wypracowywania rozwiązań dotyczących m.in. walki z cyberatakami, dezinformacją i przestępczością transgraniczną oraz lepszej współpracy służb. Dzięki temu państwa mogą szybciej reagować na nowe zagrożenia i skuteczniej dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli.

Misje zagraniczne

Polska Policja pozostaje aktywnym uczestnikiem międzynarodowych misji stabilizacyjnych. Obecnie trwa 39. rotacja Jednostki Specjalnej Policji w ramach misji EULEX w Kosowie,

w której służbę pełni 105 funkcjonariuszy.

Polscy eksperci realizują również zadania w Gruzji, Armenii, Ukrainie i Mołdawii, a współpracę międzynarodową wspiera sieć oficerów łącznikowych działających w 14 państwach.

Polska szkoli europejskie służby

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP realizuje projekt „STOS+”, którego celem jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli innych organów ścigania w zakresie wykorzystania systemów Europolu, baz danych Interpolu, Systemu Informacyjnego Schengen SIS Recast oraz procedur wymiany informacji poprzez SPOC.

Polska Policja odgrywa również ważną rolę w europejskim systemie szkoleń realizowanych przez CEPOL. Z platformy e-learningowej LEEd korzysta już około 4 tys. polskich funkcjonariuszy. Do programu wymiany CEPOL zakwalifikowano 17 policjantów, jeden funkcjonariusz uczestniczy w programie mentoringowym, a w Szkole Policji w Pile zorganizowano międzynarodowy kurs „Behaviour analysis in the context of migrant smuggling” z udziałem 25 przedstawicieli państw członkowskich UE.

Równolegle, w ramach programu „Polska Pomoc”, Policja realizuje projekty wspierające rozwój służb państw partnerskich oraz wdrażanie europejskich standardów zwalczania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Mołdawii.

Dzięki konsekwentnemu rozwojowi współpracy międzynarodowej, nowoczesnym rozwiązaniom prawnym oraz inwestycjom w szkolenia i wymianę doświadczeń, polska Policja skutecznie wzmacnia bezpieczeństwo obywateli i pozostaje jednym z najważniejszych partnerów europejskiego systemu bezpieczeństwa.