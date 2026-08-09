Ponad 2,7 mln interwencji. Policjanci prewencji podsumowują intensywne półrocze
Pierwsze półrocze 2026 roku było dla policjantów służby prewencyjnej okresem wyjątkowo intensywnej pracy. Miliony podjętych działań, skuteczna walka z przestępczością, zdecydowane reagowanie na przemoc domową oraz codzienna obecność funkcjonariuszy na ulicach polskich miast i miejscowości potwierdzają, że Policja pozostaje gwarantem bezpieczeństwa obywateli.
W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku policjanci służby prewencyjnej:
- zrealizowali 2 662 320 służb patrolowo-interwencyjnych i obchodowych, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom w całym kraju;
- przeprowadzili 2 767 555 interwencji, w tym 16 209 dotyczących przemocy domowej;
- w ramach procedury „Niebieskie Karty” sporządzili 32 416 formularzy „Niebieska Karta – A”;
- zatrzymali 55 043 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu;
- ujawnili 54 068 osób poszukiwanych oraz 804 poszukiwane pojazdy;
- udzielili 29 555 pomocy i asyst uprawnionym organom;
- wykonali 1 887 211 wywiadów i ustaleń;
- wylegitymowali ponad 5,6 mln osób.
Efektem codziennej służby wykonywanej przez funkcjonariuszy prewencji było również ujawnienie 4 025 740 wykroczeń, z czego:
- 2 081 794 zakończyło się nałożeniem mandatu karnego,
- 1 565 852 przypadki zakończyły się zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego
- 159 783 sprawy skierowano do sądów z wnioskami o ukaranie.
Funkcjonariusze zrealizowali ponadto blisko 55 tys. konwojów, bezpiecznie przewożąc blisko 70 tys. osób i pokonując łącznie ponad 5,2 mln kilometrów, a do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 117 731 osób, w tym 26 654 osoby w celu wytrzeźwienia. Natomiast w policyjnych izbach dziecka umieszczono 1 294 nieletnich.
Zdecydowana walka z przemocą domową
Jednym z priorytetów Policji pozostaje ochrona osób doznających przemocy domowej. W tym celu funkcjonariusze konsekwentnie wykorzystując uprawnienia wynikające z ustawy o Policji i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stosują środki izolujące wobec osoby stosującej przemoc domową, stwarzającej zagrożenie dla osoby doznającej przemocy domowej, poprzez zastosowanie środków izolujących (zwanych nakazem lub zakazem).
W pierwszym półroczu 2026 roku wydano 42 217 nakazów i zakazów, w tym:
- 9 683 nakazy natychmiastowego opuszczenia mieszkania,
- 15 630 zakazów zbliżania się,
- 14 399 zakazów kontaktowania się,
- 2 505 zakazów wstępu do określonych miejsc.
To konkretne działania, które realnie zwiększają bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych i pozwalają skutecznie przeciwdziałać eskalacji przemocy.
Społeczeństwo współtworzy bezpieczeństwo
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozostaje ważnym narzędziem współpracy Policji ze społeczeństwem. Dotychczas z aplikacji skorzystało ponad 5,4 mln użytkowników, zgłaszając ponad 4,6 mln zagrożeń. W pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano 319 863 zgłoszenia, czyli średnio blisko 1 800 dziennie. Blisko połowa wszystkich zgłoszeń (49%) została potwierdzona przez policjantów, co pozwoliło na ich wyeliminowanie lub podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń.
Bezpieczeństwo także na stokach narciarskich
Policjanci służby prewencyjnej dbają o bezpieczeństwo nie tylko na ulicach, ale również na zorganizowanych terenach narciarskich. W sezonie zimowym służbę pełniło 174 funkcjonariuszy w siedmiu województwach. Policjanci zrealizowali 1 128 patroli, przeprowadzili 276 interwencji oraz ujawnili 112 wykroczeń.
Zadania realizowali funkcjonariusze posiadający specjalistyczne kwalifikacje instruktorów i pomocników instruktorów narciarstwa PZN, którzy doskonalili swoje umiejętności również podczas wspólnych szkoleń i patroli z włoską Policją.
Prewencja międzynarodowa
Polscy funkcjonariusze pełnili także służbę poza granicami Polski, wspierając bezpieczeństwo polskich turystów m.in. w Chorwacji, Bułgarii i we Włoszech. W ostatnich latach do tej formy służby skierowano blisko 200 policjantów.
W pierwszym półroczu 2026 roku policjanci uczestniczyli również w międzynarodowych działaniach RAILPOL oraz zrealizowali 193 konwoje zagraniczne, konwojując 309 osób poszukiwanych lub pozbawionych wolności w głównej mierze z krajów europejskich, ale także z odległych destynacji, takich jak: Dominikana, USA, Argentyna, Martynika.
Dodatkowo na przejściach granicznych skoordynowano przekazanie i przejęcie 364 osób w ramach 244 konwojów.
Realizowane przedsięwzięcia potwierdzają, że Policja konsekwentnie rozwija kompetencje funkcjonariuszy oraz wzmacnia skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli w kraju i za granicą.
Konie i psy w służbie
Istotnym wsparciem w codziennej służbie pozostają psy i konie służbowe. Policja dysponuje 886 psami oraz 63 końmi służbowymi. Zwierzętom, które zakończyły służbę, zapewniana jest dożywotnia opieka i utrzymanie.
Codzienna służba, realne bezpieczeństwo
Działania prewencyjne Policji to nie tylko codzienna służba, ale także szeroko zakrojone przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne, które skutecznie budują świadomość społeczną oraz wzmacniają bezpieczeństwo mieszkańców.
W 2026 roku Policja kontynuowała realizację ogólnopolskich kampanii społecznych #DzielnicaBEZstrachu oraz #ZnamTeNumery. Kampanie dotarły do milionów odbiorców za pośrednictwem spotów telewizyjnych i popularnych seriali, przybliżając społeczeństwu pracę Policji oraz przekazując praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.
Ogromnym sukcesem okazała się również IV edycja plebiscytu #SuperDzielnicowy 2026. Do konkursu zgłoszono blisko 5 tysięcy dzielnicowych, a mieszkańcy oddali ponad 200 tysięcy głosów, co potwierdza rosnące zaufanie społeczne oraz znaczenie dzielnicowych w lokalnych społecznościach. Dodatkowym powodem do dumy jest przypadający w 2026 roku jubileusz 100-lecia służby dzielnicowych w Polsce.
Równolegle Policja prowadziła szereg ogólnopolskich przedsięwzięć profilaktycznych. Jednym z najważniejszych była akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, realizowana wspólnie z partnerami, m.in. GOPR, TOPR, PZU oraz organizacjami narciarskimi. Jej celem było promowanie bezpiecznego wypoczynku zimowego, odpowiedzialnych postaw na stokach oraz popularyzowanie zasad bezpiecznego korzystania z terenów rekreacyjnych.
W pierwszym półroczu 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób dorosłych.
Jednym z najważniejszych projektów był „Escapetruck” poświęcony przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Akcja została zrealizowana w 11 miastach i zgromadziła 1463 uczestników, którzy dzięki interaktywnym scenariuszom poznali metody działania sprawców oraz sposoby unikania zagrożeń. Dodatkowo Policja przeszkoliła 314 funkcjonariuszy realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.
W ramach działań na rzecz cyberbezpieczeństwa Policja, we współpracy z partnerami, prowadziła spotkania edukacyjne dotyczące ochrony przed cyberprzestępczością, docierając do osób w wieku od 18 do 65 lat. Kontynuowano również kampanię społeczną #ZnamTeNumery, której celem jest przeciwdziałanie oszustwom i wyłudzeniom. Trzecia edycja kampanii zakończyła się finałem ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych. Do czerwca 2026 roku materiały edukacyjne kampanii pobrano blisko 1000 razy, a do konkursu wpłynęło niemal 100 prac.
Policja zainaugurowała także kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, prowadzonej wspólnie z partnerami w całym kraju. Działania profilaktyczne skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych promując bezpieczny wypoczynek nad wodą, w górach oraz podczas letnich podróży.
Służba prewencyjna fundamentem bezpieczeństwa publicznego
Za każdą z prezentowanych liczb stoją konkretne działania policjantów – szybkie reakcje na zgłoszenia, pomoc osobom potrzebującym, zatrzymani sprawcy przestępstw oraz skuteczna ochrona mieszkańców. Wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2026 roku pokazują, że służba prewencyjna pozostaje fundamentem bezpieczeństwa publicznego i najbliższym obywatelom ogniwem Polskiej Policji, każdego dnia realizując jej motto: „Pomagamy i chronimy".
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