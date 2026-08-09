Ponad 2,7 mln interwencji. Policjanci prewencji podsumowują intensywne półrocze Data publikacji 09.08.2026 Powrót Drukuj Pierwsze półrocze 2026 roku było dla policjantów służby prewencyjnej okresem wyjątkowo intensywnej pracy. Miliony podjętych działań, skuteczna walka z przestępczością, zdecydowane reagowanie na przemoc domową oraz codzienna obecność funkcjonariuszy na ulicach polskich miast i miejscowości potwierdzają, że Policja pozostaje gwarantem bezpieczeństwa obywateli.

W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku policjanci służby prewencyjnej:

zrealizowali 2 662 320 służb patrolowo-interwencyjnych i obchodowych, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom w całym kraju;

przeprowadzili 2 767 555 interwencji, w tym 16 209 dotyczących przemocy domowej;

w ramach procedury „Niebieskie Karty” sporządzili 32 416 formularzy „Niebieska Karta – A”;

zatrzymali 55 043 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu;

ujawnili 54 068 osób poszukiwanych oraz 804 poszukiwane pojazdy;

udzielili 29 555 pomocy i asyst uprawnionym organom;

wykonali 1 887 211 wywiadów i ustaleń;

wylegitymowali ponad 5,6 mln osób.

Efektem codziennej służby wykonywanej przez funkcjonariuszy prewencji było również ujawnienie 4 025 740 wykroczeń, z czego:

2 081 794 zakończyło się nałożeniem mandatu karnego,

1 565 852 przypadki zakończyły się zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego

159 783 sprawy skierowano do sądów z wnioskami o ukaranie.

Funkcjonariusze zrealizowali ponadto blisko 55 tys. konwojów, bezpiecznie przewożąc blisko 70 tys. osób i pokonując łącznie ponad 5,2 mln kilometrów, a do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 117 731 osób, w tym 26 654 osoby w celu wytrzeźwienia. Natomiast w policyjnych izbach dziecka umieszczono 1 294 nieletnich.

Zdecydowana walka z przemocą domową

Jednym z priorytetów Policji pozostaje ochrona osób doznających przemocy domowej. W tym celu funkcjonariusze konsekwentnie wykorzystując uprawnienia wynikające z ustawy o Policji i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stosują środki izolujące wobec osoby stosującej przemoc domową, stwarzającej zagrożenie dla osoby doznającej przemocy domowej, poprzez zastosowanie środków izolujących (zwanych nakazem lub zakazem).

W pierwszym półroczu 2026 roku wydano 42 217 nakazów i zakazów, w tym:

9 683 nakazy natychmiastowego opuszczenia mieszkania,

15 630 zakazów zbliżania się,

14 399 zakazów kontaktowania się,

2 505 zakazów wstępu do określonych miejsc.

To konkretne działania, które realnie zwiększają bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych i pozwalają skutecznie przeciwdziałać eskalacji przemocy.

Społeczeństwo współtworzy bezpieczeństwo

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozostaje ważnym narzędziem współpracy Policji ze społeczeństwem. Dotychczas z aplikacji skorzystało ponad 5,4 mln użytkowników, zgłaszając ponad 4,6 mln zagrożeń. W pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano 319 863 zgłoszenia, czyli średnio blisko 1 800 dziennie. Blisko połowa wszystkich zgłoszeń (49%) została potwierdzona przez policjantów, co pozwoliło na ich wyeliminowanie lub podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń.

Bezpieczeństwo także na stokach narciarskich

Policjanci służby prewencyjnej dbają o bezpieczeństwo nie tylko na ulicach, ale również na zorganizowanych terenach narciarskich. W sezonie zimowym służbę pełniło 174 funkcjonariuszy w siedmiu województwach. Policjanci zrealizowali 1 128 patroli, przeprowadzili 276 interwencji oraz ujawnili 112 wykroczeń.

Zadania realizowali funkcjonariusze posiadający specjalistyczne kwalifikacje instruktorów i pomocników instruktorów narciarstwa PZN, którzy doskonalili swoje umiejętności również podczas wspólnych szkoleń i patroli z włoską Policją.

Prewencja międzynarodowa

Polscy funkcjonariusze pełnili także służbę poza granicami Polski, wspierając bezpieczeństwo polskich turystów m.in. w Chorwacji, Bułgarii i we Włoszech. W ostatnich latach do tej formy służby skierowano blisko 200 policjantów.

W pierwszym półroczu 2026 roku policjanci uczestniczyli również w międzynarodowych działaniach RAILPOL oraz zrealizowali 193 konwoje zagraniczne, konwojując 309 osób poszukiwanych lub pozbawionych wolności w głównej mierze z krajów europejskich, ale także z odległych destynacji, takich jak: Dominikana, USA, Argentyna, Martynika.

Dodatkowo na przejściach granicznych skoordynowano przekazanie i przejęcie 364 osób w ramach 244 konwojów.

Realizowane przedsięwzięcia potwierdzają, że Policja konsekwentnie rozwija kompetencje funkcjonariuszy oraz wzmacnia skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli w kraju i za granicą.

Konie i psy w służbie

Istotnym wsparciem w codziennej służbie pozostają psy i konie służbowe. Policja dysponuje 886 psami oraz 63 końmi służbowymi. Zwierzętom, które zakończyły służbę, zapewniana jest dożywotnia opieka i utrzymanie.

Codzienna służba, realne bezpieczeństwo

Działania prewencyjne Policji to nie tylko codzienna służba, ale także szeroko zakrojone przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne, które skutecznie budują świadomość społeczną oraz wzmacniają bezpieczeństwo mieszkańców.

W 2026 roku Policja kontynuowała realizację ogólnopolskich kampanii społecznych #DzielnicaBEZstrachu oraz #ZnamTeNumery. Kampanie dotarły do milionów odbiorców za pośrednictwem spotów telewizyjnych i popularnych seriali, przybliżając społeczeństwu pracę Policji oraz przekazując praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Ogromnym sukcesem okazała się również IV edycja plebiscytu #SuperDzielnicowy 2026. Do konkursu zgłoszono blisko 5 tysięcy dzielnicowych, a mieszkańcy oddali ponad 200 tysięcy głosów, co potwierdza rosnące zaufanie społeczne oraz znaczenie dzielnicowych w lokalnych społecznościach. Dodatkowym powodem do dumy jest przypadający w 2026 roku jubileusz 100-lecia służby dzielnicowych w Polsce.

Równolegle Policja prowadziła szereg ogólnopolskich przedsięwzięć profilaktycznych. Jednym z najważniejszych była akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, realizowana wspólnie z partnerami, m.in. GOPR, TOPR, PZU oraz organizacjami narciarskimi. Jej celem było promowanie bezpiecznego wypoczynku zimowego, odpowiedzialnych postaw na stokach oraz popularyzowanie zasad bezpiecznego korzystania z terenów rekreacyjnych.

W pierwszym półroczu 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób dorosłych.

Jednym z najważniejszych projektów był „Escapetruck” poświęcony przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Akcja została zrealizowana w 11 miastach i zgromadziła 1463 uczestników, którzy dzięki interaktywnym scenariuszom poznali metody działania sprawców oraz sposoby unikania zagrożeń. Dodatkowo Policja przeszkoliła 314 funkcjonariuszy realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.

W ramach działań na rzecz cyberbezpieczeństwa Policja, we współpracy z partnerami, prowadziła spotkania edukacyjne dotyczące ochrony przed cyberprzestępczością, docierając do osób w wieku od 18 do 65 lat. Kontynuowano również kampanię społeczną #ZnamTeNumery, której celem jest przeciwdziałanie oszustwom i wyłudzeniom. Trzecia edycja kampanii zakończyła się finałem ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych. Do czerwca 2026 roku materiały edukacyjne kampanii pobrano blisko 1000 razy, a do konkursu wpłynęło niemal 100 prac.

Policja zainaugurowała także kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, prowadzonej wspólnie z partnerami w całym kraju. Działania profilaktyczne skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych promując bezpieczny wypoczynek nad wodą, w górach oraz podczas letnich podróży.



Służba prewencyjna fundamentem bezpieczeństwa publicznego

Za każdą z prezentowanych liczb stoją konkretne działania policjantów – szybkie reakcje na zgłoszenia, pomoc osobom potrzebującym, zatrzymani sprawcy przestępstw oraz skuteczna ochrona mieszkańców. Wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2026 roku pokazują, że służba prewencyjna pozostaje fundamentem bezpieczeństwa publicznego i najbliższym obywatelom ogniwem Polskiej Policji, każdego dnia realizując jej motto: „Pomagamy i chronimy".

Linki:

Polscy policjanci po raz kolejny dbają o bezpieczeństwo polskich turystów na wybrzeżach Adriatyku i Morza Czarnego

Policjant z Opolszczyzny #SuperDzielnicowym 2026