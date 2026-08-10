Tymczasowy areszt dla 41-letnich sióstr za atak nożem Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z KMP w Lublinie zatrzymali dwie siostry w wieku 41-lat, które odpowiedzą za ugodzenie nożem swojego 54-letniego znajomego. Motywem zdarzenia miała być zemsta, za wcześniejsze agresywne zachowanie pokrzywdzonego wobec kobiet. Po zdarzeniu obie kobiety planowały swoją ucieczkę z miasta. Siostry bliźniaczki zostały zatrzymane na dworcu przez kryminalnych z 7. komisariatu przy wsparciu wywiadowców. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Onyksowej w Lublinie w pobliskich zaroślach. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do ugodzenia nożem mężczyzny. Dyżurny wysłał policjantów we wskazane miejsce.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zauważyli mężczyznę, który miał ranę ciętą lewego ramienia. Pokrzywdzonym okazał się 54-letni mężczyzna, który został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala celem hospitalizacji. Funkcjonariusze ustalili, że 54- latek oprócz ugodzenia nożem, miał być bity i kopany przez sprawców.

Tego samego dnia policjanci ustalili sprawców przestępstwa. Jak się okazało, mężczyznę zaatakowały 41-letnie siostry bliźniaczki. Kobiety miały dopuścić się przestępstwa w wyniku zemsty, za wcześniejsze agresywne zachowanie pokrzywdzonego wobec jednej z sióstr. Kobiety zatrzymano na dworcu PKS w Lublinie. Jak się okazało, kobiety zaplanowały już swoją ucieczkę z miasta.

Sąd na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec kobiet tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Kobiety odpowiedzą za uszkodzenie ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i za uszczerbek na zdrowiu mężczyzny.

Za przestępstwo uszkodzenia ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jedna z kobiet, odpowie jednak za swój czyn w warunkach recydywy, w związku z czym, grozi jej nawet do 12 lat pozbawienia wolności.