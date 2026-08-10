Kilogramy narkotyków ukryte w pomieszczeniach gospodarczych. Wspólna realizacja policjantów z Kłodzka i Wrocławia Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Kilka kilogramów różnego rodzaju substancji zabronionych, pieniądze, telefony komórkowe oraz przedmioty mogące mieć związek z przestępczością narkotykową zabezpieczyli dolnośląscy policjanci z Kłodzka i Wrocławia. Zatrzymanie było efektem wcześniej prowadzonej, skrupulatnej pracy operacyjnej i szczegółowych ustaleń policjantów. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone środki to marihuana, amfetamina, metamfetamina oraz ketamina. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, wspólnie z mundurowymi z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przeprowadzili działania będące wynikiem wcześniej zgromadzonych informacji i wieloetapowej pracy operacyjnej.

Funkcjonariusze ustalili 36-letniego mężczyznę i miejsce na terenie powiatu wrocławskiego, gdzie mogły być przechowywane niedozwolone substancje.

Już podczas sprawdzenia miejsca zamieszkania 36-latka funkcjonariusze ujawnili szklane pojemniki z suszem roślinnym oraz skrystalizowaną białą substancją. Zdecydowanie większa ilość narkotyków znajdowała się w użytkowanym przez mężczyznę pomieszczeniu gospodarczym. To właśnie tam policjanci natrafili na dużą torbę sportową i liczne worki zawierające susz roślinny, białe sproszkowane substancje oraz kryształki. Zabezpieczono opakowania i woreczki strunowe, kilka telefonów komórkowych, a także gotówkę.

Przeprowadzone na miejscu wstępne badania zabezpieczonych substancji wykazały, że mogą to być różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe. Wśród nich znajdowało się blisko 4,5 kilograma marihuany, ponad 2,2 kilograma amfetaminy, ponad 400 gramów metamfetaminy oraz ponad 1,6 kilograma kryształków, których badanie wskazało na ketaminę. Zabezpieczono również inne substancje, których dokładny skład będzie przedmiotem dalszych specjalistycznych badań.

Mężczyzna został zatrzymamy, a wszystkie ujawnione substancje trafiły do dalszych badań laboratoryjnych. Policjanci prowadzą obecnie intensywne czynności zmierzające do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności sprawy, w tym ustalenia źródła pochodzenia narkotyków oraz osób mogących mieć związek z tym przestępczym procederem.

Ta realizacja jest kolejnym przykładem tego, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową często rozpoczyna się na długo przed samym zatrzymaniem. To godziny pracy operacyjnej, weryfikacja informacji, ustalenia osób i miejsc. W tym przypadku współdziałanie policjantów z Kłodzka i Wrocławia doprowadziło do zabezpieczenia kilogramów substancji, które nie trafią na rynek.

W toku dalszych czynności policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków.

Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do wniosku prokuratora opartego na materiale dowodowym zgromadzonym przez policjantów i zastosował wobec 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.