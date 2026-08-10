42-latek podejrzewany o udział w oszustwie na legendę trafił do aresztu Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Do tymczasowego aresztu trafił 42-latek podejrzany o udział w oszustwie „na legendę”. Do przestępstwa doszło pod koniec ubiegłego miesiąca na terenie Białej Podlaskiej, a pokrzywdzony stracił 20 tysięcy złotych. Był przekonany, że współpracuje z organami ścigania. Wspólne działania bialskich policjantów i funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania mężczyzny na terenie powiatu wołomińskiego. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do oszustwa doszło pod koniec lipca br. na terenie Białej Podlaskiej. Wówczas z 84-latkiem skontaktował się nieznajomy podający się za funkcjonariusza Policji. Twierdził, że rozpracowuje szajkę oszustów działających w banku, którzy przed chwilą kontaktowali się z seniorem. Zapytał, czy mężczyzna chce włączyć się w akcję, mającą na celu ich zatrzymanie. Niestety senior przekonany, że pomaga organom ścigania zaczął wykonywać polecenia oszusta. Był też z nim w stałym kontakcie, gdyż miał nie rozłączać telefonu.

Finalnie pokrzywdzony wypłacił pieniądze, które przekazał nieznajomemu. Oszust twierdził, że jest to policyjna gotówka, a senior nie poniesie żadnych strat. W wyniku działalności sprawców 84-latek stracił 20 tys. zł. Kiedy zrozumiał, że został oszukany zgłosił się na Policję. Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Intensywne działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia personaliów mężczyzny podejrzanego o odbiór gotówki od seniora.

Bialscy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji zatrzymali mężczyznę na terenie powiatu wołomińskiego. Odzyskali też część przekazanej gotówki. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienia mu zarzutu. Przed weekendem bialski sąd na wniosek Policji i prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 42-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.