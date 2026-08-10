49-letni Gruzin deportowany po złamaniu orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia pojazdów Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Opola zatrzymali do kontroli drogowej 49-letniego obywatela Gruzji, który kierował samochodem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jak się okazało, nie był to pierwszy raz, kiedy mężczyzna naruszył przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po wykonaniu czynności przez policjantów został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Wobec cudzoziemca wydano decyzję o deportacji i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na 10 lat.

Do zatrzymania doszło 5 sierpnia na ulicy Wrocławskiej w Opolu. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej skodę, którą kierował 49-letni obywatel Gruzji. W czasie interwencji szybko okazało się, że kierujący, nie stosuje się do obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zakaz ten został orzeczony przez Sąd Rejonowy w Opolu w związku z wcześniejszym przestępstwem drogowym popełnionym przez mężczyznę. W ubiegłym roku został on zatrzymany przez policjantów za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Wówczas sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy.

Mężczyzna nie wyciągnął jednak wniosków z wcześniejszej kary. W czasie obowiązywania zakazu ponownie został zatrzymany przez policjantów, gdy kierował samochodem. W tej sprawie przeciwko niemu skierowany został akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w Opolu uznał go za winnego popełnienia przestępstwa i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Okazało się również, że 49-latek ma na swoim koncie liczne wykroczenia drogowe. Był między innymi karany za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień, a także za przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Kierowanie pojazdem pomimo obowiązującego zakazu sądowego jest przestępstwem. Policjanci zatrzymali mężczyznę i po wykonaniu niezbędnych czynności przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Wobec 49-letniego obywatela Gruzji Straż Graniczna wydała decyzję o deportacji z terytorium naszego kraju i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 10 lat.