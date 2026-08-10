Drugi oficer łącznikowy polskiej Policji w Wielkiej Brytanii Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Kom. Maciej Głazowski 28 lipca br. objął stanowisko radcy Ambasady RP w Londynie, a tym samym rozpoczął realizację zadań oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii. Służbę na wyspach będzie pełnił wspólnie z nadkom. Michałem Lindą, który na stanowisku oficera łącznikowego obecny jest od września 2022 roku.

Kierownik placówki Rafał Wiśniewski, chargé d'affaires a.i. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii oraz obejmujący stanowisko kom. Maciej Głazowski.

Kom. Maciej Głazowski pełni służbę w Policji od 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane ze służbą w pionie kryminalnym oraz w obszarze policyjnej współpracy międzynarodowej zarówno na poziomie operacyjnym, jak i pozaoperacyjnym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa karnego gospodarczego na wymienionym Uniwersytecie. Posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej Policji m.in. jako uczestnik policyjnych przedsięwzięć poza granicami kraju.

Do zadań przypisanych do stanowiska oficera łącznikowego Policji należą między innymi:

utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami policji, lokalnymi służbami porządku publicznego, a także z krajowym biurem Interpolu oraz oficerami łącznikowymi państw trzecich,

pomoc przy realizacji spraw pozaoperacyjnych wspólnie z partnerami zagranicznymi,

promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Aktualnie biura oficerów łącznikowych polskiej Policji funkcjonują w 14 krajach.