Zatrzymany 64-latek ścigany przez ukraińskie organy ścigania Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzymali 64-letniego obywatela Ukrainy, który był poszukiwany na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Mężczyzna był ścigany przez ukraińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz przestępstw przeciwko dzieciom.

8 sierpnia br. chrzanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał obnażać się na balkonie jednego z bloków mieszkalnych, znajdującego się w pobliżu przedszkola. Świadkiem zdarzenia była kobieta, która zauważyła zachowanie mężczyzny i powiadomiła o nim Policję.

Na miejsce skierowani zostali policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Funkcjonariusze ustalili, w którym mieszkaniu może przebywać mężczyzna wskazany w zgłoszeniu. Podczas podjętej interwencji wylegitymowali 64-letniego obywatela Ukrainy. Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Mężczyzna był poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz przestępstw przeciwko dzieciom. Grozi mu dożywocie.

Mężczyzna został zatrzymany przez chrzanowskich policjantów, a następnie osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Funkcjonariusze sporządzili niezbędną dokumentację oraz powiadomili właściwe komórki Policji zajmujące się współpracą międzynarodową, a także przedstawicielstwo dyplomatyczne.

Dalsze czynności wobec zatrzymanego będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi osób poszukiwanych przez zagraniczne organy ścigania.

Czerwona Nota Interpolu jest międzynarodowym powiadomieniem dotyczącym osoby poszukiwanej w celu jej zlokalizowania i zatrzymania na potrzeby postępowania ekstradycyjnego lub innych przewidzianych prawem procedur. Współpraca służb różnych państw oraz wymiana informacji za pośrednictwem Interpolu pozwalają na skuteczne ustalanie miejsca pobytu osób próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej.