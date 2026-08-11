Policjanci zatrzymali 44-letniego podpalacza Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego, Komendy Powiatowej Policji w Złotowie zatrzymali mężczyznę, który usiłował podpalić budynek gospodarczy oraz podejrzany jest o podpalenie dzień wcześniej zboża na polu w gminie Złotów. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

W pierwszy weekend sierpnia (02.08) przed godziną 19, policjanci ze Złotowa wraz ze Strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, zostali wezwani do pożaru na polu uprawnym w miejscowości Pieczyn (gm. Złotów). Dzięki szybkiej reakcji służb i mieszkańców, ogień nie rozprzestrzenił się. Tego dnia spłonęło około 20 arów zboża na pniu o szacowanej wartości 2 tyś złotych. To zdarzenie jaki i inne podobne incydenty, które miały miejsce w ostatnim czasie w okolicach tej miejscowości, stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Kolejnego dnia (03.08) policjanci z Wydziału Kryminalnego Złotowskiej jednostki na gorącym uczynku zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który próbował podpalić budynek gospodarczy znajdujący się niedaleko spalonego pola. Ugasili ogień przez co nie dopuścili by rozprzestrzenił się.

Policjanci na podstawie zebranego materiału dowodowego skierowali do Prokuratora materiały sprawy wraz z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego mieszkańca wsi. Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru.

Sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie, przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.