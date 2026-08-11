Dwóch młodych Zabrzan zatrzymanych za brutalne pobicie Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj 66-letni mieszkaniec Zabrza został zaczepiony i brutalnie pobity bez jakiegokolwiek powodu w rejonie ogrodu botanicznego przy ulicy Roosevelta w Zabrzu. W wyniku zdarzenia doznał on poważnych obrażeń ciała, w tym twarzy, czaszki oraz złamania żeber. Zabrzańscy policjanci szybko ustalili napastników i zatrzymali obu mężczyzn. Jeden z nich - wielokrotnie notowany w przeszłości za przestępstwa z użyciem przemocy 18-latek - decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia po 5.00. Dyżurny zabrzańskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny w pobliżu ogrodu botanicznego w rejonie ulicy Roosevelta. Z przekazanych informacji wynikało, że 66-letni mieszkaniec Zabrza został bez powodu zaczepiony przez dwóch młodych mężczyzn, którzy następnie dotkliwie pobili go, kopiąc i zadając uderzenia po całym ciele.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń i wymagał pomocy medycznej. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego udzielił mu niezbędnej pomocy.

Policjanci ustalili rysopisy sprawców i natychmiast rozpoczęli ich poszukiwania. Działania mundurowych szybko przyniosły efekt. 18-latek oraz jego 21-letni kolega zostali zatrzymani przez patrol z Komisariatu III Policji w Zabrzu.

Następnie sprawą zajęli się kryminalni z zabrzańskiej komendy. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutów pobicia i spowodowania obrażeń ciała.

Jak ustalili policjanci, młodszy ze sprawców był już w przeszłości notowany za przestępstwa z użyciem przemocy oraz przeciwko mieniu, w tym za rozbój, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie ciała. 21-latek nie był wcześniej notowany.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zabrzu zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec starszego z podejrzanych zastosowano dozór Policji.

O dalszym losie obu mężczyzn zdecyduje teraz sąd.