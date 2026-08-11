Przysięgali strzec bezpieczeństwa obywateli nawet z narażeniem życia i to udowodnili Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Golubia-Dobrzynia, pomimo że narażali zdrowie, a nawet życie weszli do silnie zadymionego budynku, by ratować ewentualnych poszkodowanych. Na szczęście wewnątrz nikogo nie zastali. Zlikwidowali więc zarzewie ognia i odłączyli energię, by nie doszło do wybuchu. Swoją postawą wypełnili wypowiadane podczas ślubowania słowa przysięgi „...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia".

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia br. w miejscowości Ciechocin. Tam podczas patrolowania miasta policjanci z Golubia-Dobrzynia: asp. Mateusz Gołębiewski i asp. Marcin Muchewicz zauważyli dym wydobywający się z nieszczelnego okna jednego z budynków jednorodzinnych. Mundurowi wyczuli również intensywny zapach spalenizny.

Funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego komendy powiatowej, a sami ruszyli z pomocą ewentualnym jej potrzebującym. Drzwi wejściowe oraz okna budynku były zamknięte. Pomimo pukania nikt nie reagował. Nie było też wokół żadnej osoby, by ustalić czy wewnątrz może się ktoś znajdować.

W związku z tym funkcjonariusze postanowili wejść przez uchylone okno znajdujące się w tylnej części budynku. W środku panowało silne zadymienie, ale pomimo to, policjanci, wspomagając się latarkami, sprawdzili pomieszczenia. Na szczęście nikogo nie zastali. Po chwili poznali przyczynę zajścia. W jednym z pomieszczeń zobaczyli, że na kuchence gazowej pali się garnek, w którym znajdowało się mięso. Mundurowi wyłączyli gaz i ugasili ogień. Przed przybyciem straży pożarnej odłączyli również zasilanie elektryczne w budynku, aby zapobiec ewentualnemu wybuchowi.

Dalej działania na miejscu przejęli strażacy i druhowie ochotnicy.

Szybka reakcja funkcjonariuszy i ich zdecydowane działanie pozwoliły uniknąć zagrożenia, które mogło doprowadzić do pożaru i poważnych strat. To kolejny przykład tego, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na przestępstwa i wykroczenia, ale również pomoc i ochrona życia, a także mienia w sytuacjach zagrożenia.