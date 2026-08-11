Hulaj… ale bez szaleństw! To apel do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj W 2025 roku odnotowaliśmy 1158 wypadków z ich udziałem, w których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń–lipiec 2026 roku pokazują dalszy, niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników jednośladów. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba wypadków wzrosła z 702 do 828, liczba osób zabitych z 5 do 11, a liczba rannych z 638 do 745.

Analiza grup wiekowych według danych za 2025 roku jednoznacznie wskazuje, że największa liczba wypadków spowodowanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych dotyczy poniższych grup wiekowych:

7-14 lat - 243 wypadki, 3 osoby zabite, 265 rannych,

15-17 lat - 149 wypadków, 1 osoba zabita, 177 rannych.

To właśnie do tych grup w sposób szczególny kierujemy apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznego wprowadzono nowe przepisy, które zaczęły funkcjonować w 2026 roku.

Od marca br. osoby poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, nawet pod opieką osoby dorosłej (taka możliwość dotyczy wyłącznie strefy zamieszkania).

Od czerwca br. wprowadzono przepis, zgodnie z którym osoby do 16. roku życia są zobowiązane do korzystania z kasku ochronnego podczas kierowania hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego. My jednak zachęcamy, aby korzystać z kasku ochronnego zawsze – bez względu na wiek!

Przypominamy też, że aby poruszać się hulajnogą elektryczną od 13. roku życia należy posiadać kartę rowerową. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych co do zasady są obowiązani korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów. Jeżeli nie ma tego elementu infrastruktury to mogą jechać po jezdni, ale tylko w sytuacji, gdy maksymalna dopuszczalna prędkość na drodze wynosi nie więcej niż 30 km/h. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony wówczas mogą korzystać z chodnika, ale koniecznie muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 5-6 km/h).

Zachowuj bezpieczną prędkość, nie korzystaj z telefonu podczas jazdy, nie przewoź pasażerów i zawsze obserwuj otoczenie.

Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji. Załóż kask, przestrzegaj przepisów i zadbaj o swoje życie oraz zdrowie.