Hulaj… ale bez szaleństw! To apel do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych
W 2025 roku odnotowaliśmy 1158 wypadków z ich udziałem, w których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń–lipiec 2026 roku pokazują dalszy, niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników jednośladów. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba wypadków wzrosła z 702 do 828, liczba osób zabitych z 5 do 11, a liczba rannych z 638 do 745.
Analiza grup wiekowych według danych za 2025 roku jednoznacznie wskazuje, że największa liczba wypadków spowodowanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych dotyczy poniższych grup wiekowych:
- 7-14 lat - 243 wypadki, 3 osoby zabite, 265 rannych,
- 15-17 lat - 149 wypadków, 1 osoba zabita, 177 rannych.
To właśnie do tych grup w sposób szczególny kierujemy apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznego wprowadzono nowe przepisy, które zaczęły funkcjonować w 2026 roku.
- Od marca br. osoby poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, nawet pod opieką osoby dorosłej (taka możliwość dotyczy wyłącznie strefy zamieszkania).
- Od czerwca br. wprowadzono przepis, zgodnie z którym osoby do 16. roku życia są zobowiązane do korzystania z kasku ochronnego podczas kierowania hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego. My jednak zachęcamy, aby korzystać z kasku ochronnego zawsze – bez względu na wiek!
Przypominamy też, że aby poruszać się hulajnogą elektryczną od 13. roku życia należy posiadać kartę rowerową. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych co do zasady są obowiązani korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów. Jeżeli nie ma tego elementu infrastruktury to mogą jechać po jezdni, ale tylko w sytuacji, gdy maksymalna dopuszczalna prędkość na drodze wynosi nie więcej niż 30 km/h. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony wówczas mogą korzystać z chodnika, ale koniecznie muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 5-6 km/h).
Zachowuj bezpieczną prędkość, nie korzystaj z telefonu podczas jazdy, nie przewoź pasażerów i zawsze obserwuj otoczenie.
Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji. Załóż kask, przestrzegaj przepisów i zadbaj o swoje życie oraz zdrowie.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)