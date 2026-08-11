Ukrywał się 14 lat - został zatrzymany przez łódzkich policjantów Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową łódzkiej komendy zatrzymali 38-latka poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2012 roku. Teraz najbliższe lata spędzi w więzieniu.

Wytrwała praca, ogromne zaangażowanie, prowadzone z dużą determinacją czynności sprawdzające i skrupulatna analiza wszelkich poszlak i informacji, prowadzone przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, pozwoliły na ustalenie adresu przebywania 38-latka, który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia. Mężczyzna ten przez prawie 14 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

W poniedziałek, 10 sierpnia br. kryminalni z łódzkiej komendy sprawdzali wytypowany przez nich adres na osiedlu Polesie. W mieszkaniu zastali kobietę i jej partnera, który wyglądem odpowiadał poszukiwanemu przez nich przestępcy. Początkowo próbował on wprowadzić stróżów prawa w błąd co do jego danych, ale policjanci nie dali się zwieść. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że 38-latek był od 2012 roku poszukiwany.

Został on zatrzymany, a po czynnościach w bałuckim komisariacie, doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywać orzeczoną przez sąd karę.