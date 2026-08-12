Małopolscy „Łowcy Głów” zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania - jednego z liderów pseudokibicowskiej „bojówki” z Krakowa Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Poszukiwany od kilku miesięcy mężczyzna, związany ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców, został zatrzymany na terenie Chorwacji. 41-latek ma do obycia prawomocnie orzeczoną karę 6 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za działalność narkotykową. W ustaleniu jego miejsca pobytu kluczowa okazała się ścisła współpraca małopolskich „Łowców Głów’ z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz z Sądem Okręgowym w Krakowie.

Sprawa dotyczyła jednego z najbardziej poszukiwanych i nieuchwytnych przestępców związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Mężczyzna stał na czele bojówki pseudokibicowskiej. W ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmował się przestępczością narkotykową - m.in. sprowadzaniem, handlem oraz rozprowadzaniem środków odurzających na terenie całej Polski.

Jak ustalili śledczy, jego przestępcza działalności miała trwać od 2007 do 2017 roku. W tym czasie według ustaleń śledczych, mógł wprowadzić do obrotu kilkaset kilogramów rożnego rodzajów narkotyków. Za tę działalność mężczyzna został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Krakowie na 6 lat pozbawienia wolności. Nie zamierzał jednak dobrowolnie stawić się w zakładzie karnym.

Zamiast więzienia – ucieczka

Po uprawomocnieniu się wyroku, od 17 marca rozpoczęły się jego poszukiwania. Mężczyzna nie zgłosił się do obycia zasądzonej kary. Początkowo był poszukiwany przez jeden z krakowskich komisariatów. 8 maja wydano za nim list gończy, a 15 maja sprawą zajęli się małopolscy „łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie.

Od początku wszczęcia poszukiwań było wiadomo, że zatrzymanie tego mężczyzny nie będzie łatwe. Poszukiwany doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że interesują się nim organy ścigania. Był bardzo czujny i ciągle zmieniał miejsca pobytu. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna miał szerokie kontakty w środowiskach pseudokibiców w całej Polsce. Korzystając z pomocy znajomych i osób powiązanych z tym przestępczym środowiskiem skutecznie unikał zatrzymania.

„Łowcy głów” ustalili, że opuścił Polskę

Policjanci krok po koku analizowali informacje dotyczące poszukiwanego i „deptali mu po piętach”. Pracujący intensywnie nad sprawą funkcjonariusz ustalił, że mężczyzna opuścił teren Polski.

Z ustaleń „Łowców Głów” wynikało, że w ostatnich dniach wyjechał za granicę i zaczął przemieszczać się po różnych państwach Europy. To oznaczało konieczność szybkiego działania oraz jeszcze ściślejszej współpracy międzynarodowej i podjęcia radykalnych kroków.

Kluczowa współpraca policjantów i sądu

W sprawę zaangażowano Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, a działania małopolskich policjantów były koordynowane z odpowiednimi służbami i instytucjami. Dzięki wymianie informacji i dalszym ustaleniom, policjanci uzyskali informacje, że poszukiwany 43-latek pojawi się na terenie Włoch, a później Chorwacji. Kolejnym krokiem było uruchomienie procedury związanej z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. 10 sierpnia br., Sąd Okręgowy w Krakowie przy współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji wydał ENA.

Zatrzymany w środku nocy

Efektem wielomiesięcznej, żmudnej pracy było doprowadzenie do zatrzymania poszukiwanego. Wczoraj tj.11 sierpnia zaraz po północy, na terenie Chorwacji doszło do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny.

Jak wynika z uzyskanych informacji poszukiwany był zaskoczony. Nie spodziewał się, że funkcjonariusze zdołają ustalić jego miejsce pobytu.

Teraz decyzja chorwackiego sądu

Mężczyzna pozostaje obecnie w rękach chorwackich służb. O jego dalszym losie zadecyduje chorwacki sąd, który podejmie decyzję w sprawie przekazania zatrzymanego mężczyzny polskiemu wymiaru sprawiedliwości.

Zatrzymanie 43-latka było efekt wieloetapowej i wymagającej pracy policjantów. Kluczowe znaczenie miała żmudna analiza informacji, ustalenia operacyjne, konsekwentna praca policjantów, a także współpraca pomiędzy małopolskimi „Łowcami Głów”, Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Sądem Okręgowym w Krakowie.