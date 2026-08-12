Kolejne zatrzymania po potężnym uderzeniu w narkobiznes na Sądecczyźnie Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Sądeccy policjanci zatrzymali kolejne 2 osoby do głośnej sprawy narkotykowej dot. ujawnienia pół tony nielegalnych substancji o czarnorynkowej wartości 22,5 miliona złotych. W sumie w tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób, wszyscy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Sprawa ma swój początek w grudniu 2025 roku. Wtedy to, w jednej z miejscowości na terenie Sądecczyzny policjanci z Referatu dw. Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zatrzymali 43-letniego mężczyznę, przy którym ujawnili ponad 10 kg substancji psychotropowej. W toku dalszych czynności, w jednym z budynków policjanci ujawnili także laboratorium, w którym trwała produkcja psychotropowego klofedronu. Na miejscu zabezpieczono łącznie ponad 13 800 porcji gotowego do sprzedaży klofedronu wartego ponad milion złotych, a także 542 kilogramy tej substancji w postaci płynnej oraz w trakcie procesu krystalizacji. Łączna „czarnorynkowa” wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana na 22,5 miliona złotych.

Dwóch kolejnych mężczyzn w wieku 27 i 40 lat uczestniczących w tym nielegalnym procederze zostało zatrzymanych w lutym 2026 r. – jeden na terenie Sądecczyzny, drugi na krakowskim lotnisku.

O sprawie pisaliśmy w artykule: Potężne uderzenie małopolskich policjantów w narkobiznes. Ujawnili pół tony nielegalnych substancji o wartości 22,5 miliona złotych.

Dzięki wielomiesięcznej intensywnej pracy śledczych, pod koniec lipca br., na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, policjanci z Referatu dw. Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zatrzymali następnych dwóch mężczyzn w wieku 45 i 61 lat.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu usłyszeli zarzuty wytwarzania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu zostali oni również tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Podejrzanym grozi kara, nawet do 30 lat pozbawienia wolności.