Nowoczesny sprzęt, większe bezpieczeństwo Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj 44 oznakowane radiowozy BMW M340i xDrive oraz nowoczesne laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCam II zostały przekazane policjantom ruchu drogowego podczas uroczystości, która odbyła się dziś na lotnisku Warszawa-Babice. Sprzęt został zakupiony w ramach dwóch projektów: „Pomagamy i chronimy – samochody osobowe oznakowane o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego” i „Pomagamy i chronimy - ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu w kontroli ruchu drogowego oraz dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” współfinansowanych przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ich celem jest zwiększenie skuteczności działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Paweł Buc, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Maciej Kaczorowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w MSWiA. Gospodarzem uroczystości był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, któremu towarzyszyli dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji realizujący ww. projekt: Biura Ruchu Drogowego KGP, Biura Finansów KGP, Biura Logistyki Policji KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz przedstawiciele innych biur zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Przekazane pojazdy stanowią element realizacji zadania projektowego obejmującego zakup 100 samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach. Pozostałe radiowozy zostaną dostarczone do jednostek Policji w kolejnych terminach wynikających z harmonogramu realizacji umowy z wykonawcą. Podczas uroczystości zaprezentowano również nowe ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, które także będą wspierały policjantów w codziennej służbie na drogach kraju.

Wspólna inwestycja w bezpieczeństwo

Nowe wyposażenie to nie tylko wymiana sprzętu. To przede wszystkim inwestycja w skuteczniejsze działania na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki zakupionym pojazdom, przyrządom kontrolno-pomiarowym oraz szkoleniom policjanci będą mogli jeszcze efektywniej realizować zadania związane z nadzorem nad ruchem drogowym, reagowaniem na wykroczenia oraz dokumentowaniem zdarzeń drogowych.

- Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność Policji w pozyskiwaniu środków europejskich. Przekazywane dziś radiowozy są częścią projektu, dzięki któremu do policjantów ruchu drogowego trafi łącznie 100 nowych samochodów. To ważne, aby funkcjonariusze dysponowali nowoczesnymi narzędziami, które pozwalają skutecznie dbać o bezpieczeństwo na drogach i reagować na pojawiające się zagrożenia – mówił Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w MSWiA. - Od dłuższego czasu obserwujemy efekty pracy funkcjonariuszy ruchu drogowego. Z roku na rok maleje liczba wypadków, a przede wszystkim liczba ofiar śmiertelnych. To pokazuje, jak ważne są zarówno profesjonalizm policjantów jak i inwestycje w nowoczesny sprzęt. Realizacja tak dużych projektów wymaga ogromnego zaangażowania oraz sprawnego prowadzenia postępowań i przetargów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków i realizacji tych przedsięwzięć.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk również podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji obu projektów. - Chcę podkreślić, że za tym widocznym efektem stoi ogromna praca wielu osób. To dzięki zaangażowaniu m.in. Biura Ruchu Drogowego, Biura Finansów, Biura Logistyki, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz naszych partnerów możliwe jest planowanie, finansowanie, zakup i wdrażanie nowoczesnego wyposażenia. Dzisiejsze przekazanie nowoczesnych radiowozów to efekt konsekwentnie realizowanego procesu modernizacji Policji. To nie tylko zakup sprzętu transportowego, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Każdy nowy pojazd trafiający do służby oznacza większe możliwości przeciwdziałania zagrożeniom oraz zwalczania przestępstw drogowych. Modernizacja Policji to proces, który realizujemy konsekwentnie. Unowocześniamy flotę transportową, inwestujemy w sprzęt specjalistyczny, technologie oraz rozwiązania, które wspierają policjantów w ich codziennych zadaniach. Naszym wspólnym celem jest pomagać i chronić.

- O Policji często słyszymy wtedy, gdy dochodzi do wypadków, przestępstw czy sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji. Dzisiejsze wydarzenie pokazuje jednak tę drugą, niezwykle ważną stronę służby - codzienne przygotowania, inwestowanie w ludzi, technologie i wyposażenie, które pozwalają policjantom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo obywateli – mówił Paweł Buc, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i dodawał: - Fundusze Europejskie, w tym środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, wspierają Policję w pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu, który realnie pomaga w codziennej służbie. Nowe radiowozy i urządzenia rejestrujące zwiększą możliwości funkcjonariuszy ruchu drogowego, ułatwią dokumentowanie zdarzeń, poprawią skuteczność działań i wpłyną na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Współpraca z Policją trwa od wielu lat i obejmuje kolejne perspektywy finansowe. Dzięki tym środkom udało się zrealizować wiele ważnych projektów, które wzmacniają potencjał formacji - od zakupu specjalistycznego sprzętu po inwestycje w nowoczesne środki transportu. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia - Centrum Unijnych Projektów Transportowych za sprawne przeprowadzenie naboru i nadzór nad projektem oraz Komendzie Głównej Policji za profesjonalne przygotowanie i realizację tego zadania.

Na zakończenie głos zabrała pani Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych: - Prezentowany dzisiaj sprzęt zakupiony został w ramach dwóch projektów „Pomagamy i chronimy”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Są one częścią szerszej współpracy Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Komendą Główną Policji. W obecnej perspektywie finansowej wspólnie realizowanych jest pięć projektów o łącznej wartości przekraczającej 293 mln zł, obejmujących nie tylko pojazdy i urządzenia do kontroli ruchu drogowego, ale także szkolenia dla funkcjonariuszy. Cieszy nas, że Policja skutecznie pozyskuje i rozlicza środki europejskie, kontynuując dobre doświadczenia z poprzednich dwóch perspektyw finansowych, podczas których pozyskała aż 470 milionów złotych. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację tych przedsięwzięć, a policjantom życzę, aby przekazany sprzęt jak najlepiej służył poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach i przyczyniał się do dalszego zmniejszania liczby zdarzeń drogowych.

Dwa projekty, jeden cel

Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach dwóch przedsięwzięć realizowanych przez Komendę Główną Policji przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Pierwszy z projektów: „Pomagamy i chronimy - ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu w kontroli ruchu drogowego oraz dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” obejmuje zakup 600 ręcznych mierników prędkości z rejestracją obrazu wraz z instruktażem dla 1200 policjantów. W jego ramach realizowane są również szkolenia z doskonalenia techniki jazdy motocyklem szosowym dla 463 funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz działania informacyjno-promocyjne.

Wartość projektu wynosi 28 750 000 zł, z czego 23 148 336,24 zł stanowi dofinansowanie przez Unię Europejską.

Drugi projekt: „Pomagamy i chronimy - samochody osobowe oznakowane o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego” zakłada zakup 100 samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach, 100 ręcznych mierników prędkości z rejestracją obrazu oraz 40 tachimetrów wraz z oprogramowaniem. Projekt obejmuje także szkolenia z doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym dla 406 policjantów oraz instruktaże z obsługi nowego wyposażenia.

Wartość tego przedsięwzięcia wynosi 54 637 000 zł, w tym 44 179 513,40 zł stanowi dofinansowanie przez Unię Europejską.

Korzyści dla policjantów i uczestników ruchu drogowego

Bezpośrednimi odbiorcami obu projektów są policjanci ruchu drogowego pełniący służbę na terenie całego kraju. Dzięki nowemu wyposażeniu oraz specjalistycznym szkoleniom funkcjonariusze zyskują narzędzia wspierające skuteczne prowadzenie kontroli drogowych, poprawę jakości dokumentowania zdarzeń drogowych oraz ograniczenie liczby wypadków. To właśnie poprawa i ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi główny cel obu przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).