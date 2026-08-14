ABC bezpiecznych wakacji. Aktywnie, bezpiecznie, czujnie. Powracamy do tematu bezpieczeństwa nad wodą Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj W ramach naszego informacyjno-profilaktycznego „ABC bezpiecznych wakacji. Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – przepis na udany i bezpieczny wypoczynek” poruszaliśmy niedawno temat zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek górskich. Jednak trwające lato oraz sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że to wypoczynek nad wodą nadal cieszy się największym zainteresowaniem. Aby letni czas upływał spokojnie i bez zagrożeń, ponownie przypominamy o kluczowych zasadach odpowiedzialnego korzystania z akwenów – w perspektywie powracających do Polski upałów.

Sytuacja na polskich akwenach – podsumowanie statystyczne

Analiza zdarzeń z okresu letniego wskazuje, że główną przyczyną niebezpiecznych sytuacji nad wodą pozostaje rutyna, brawura oraz lekceważenie podstawowych zasad ostrożności. Z danych Policji wynika, że od momentu rozpoczęcia tegorocznych wakacji na polskich akwenach utonęły już 83 osoby. Za każdą z tych liczb kryje się ogromny dramat i ludzka tragedia, której w większości przypadków można było uniknąć poprzez przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Podstawowe zasady

Niezależnie od tego, czy planujesz urlop nad morzem, jeziorem czy rzeką, warto pamiętać o kilku żelaznych regułach:

Wybieraj kąpieliska strzeżone . Pływaj wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy;

. Pływaj wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy; Zachowaj bezwzględną trzeźwość . Nigdy nie wchodź do wody ani nie korzystaj ze sprzętu pływającego po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

. Nigdy nie wchodź do wody ani nie korzystaj ze sprzętu pływającego po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; Zapewnij stały nadzór dzieciom . Dzieci nad wodą powinny przebywać pod ciągłą i bezpośrednią opieką dorosłych – nie tylko podczas kąpieli, ale również w trakcie zabawy na brzegu czy pomoście;

. Dzieci nad wodą powinny przebywać pod ciągłą i bezpośrednią opieką dorosłych – nie tylko podczas kąpieli, ale również w trakcie zabawy na brzegu czy pomoście; Korzystaj z kamizelek asekuracyjnych . Pływając na kajakach, łodziach, rowerach wodnych czy deskach SUP, zawsze zakładaj dopasowaną i zapiętą kamizelkę;

. Pływając na kajakach, łodziach, rowerach wodnych czy deskach SUP, zawsze zakładaj dopasowaną i zapiętą kamizelkę; Unikaj skoków do nieznanej wody . Zrezygnuj ze skoków na „główkę” w miejscach, w których nie masz pewności co do głębokości i ukształtowania dna;

. Zrezygnuj ze skoków na „główkę” w miejscach, w których nie masz pewności co do głębokości i ukształtowania dna; Schładzaj organizm stopniowo. Przed wejściem do wody po dłuższym przebywaniu na słońcu obmyj klatkę piersiową i kark, aby zapobiec szokowi termicznemu.

Zapisz i pamiętaj numery alarmowe

W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Zapisz w telefonie numer 601 100 100 (Zintegrowany Numer Alarmowy Nad Wodą – WOPR/MOPR) oraz pamiętaj o numerze alarmowym 112. Wzywając pomoc, podaj dokładnie lokalizację, opisz co się stało i powiedz, ile osób potrzebuje wsparcia.

Odpowiedzialne zachowanie, rozwaga oraz znajomość własnych możliwości to najlepszy przepis na udany i bezpieczny urlop.