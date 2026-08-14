Szkolenie z zakresu VBSS w ramach projektu R.I.K.O. - Rozpoznanie, Interwencja, Kontrterroryzm, Operacje Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Szkolenie z zakresu VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) w ramach projektu R.I.K.O. - Rozpoznanie, Interwencja, Kontrterroryzm, Operacje realizowanego ze środków FBWP 2021-2027 przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".

Szkolenie z zakresu VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) w ramach projektu R.I.K.O. - Rozpoznanie, Interwencja, Kontrterroryzm, Operacje realizowanego ze środków FBWP 2021-2027 przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". Partnerem projektu jest Komenda Główna Straży Granicznej.

Wartość projektu wyniosła 10 917 925,00 PLN w tym:

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 8 113 368,75PLN,

- współfinansowanie z budżetu państwa: 2 704 456,25 PLN

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności Policji i Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i zagrożeniom terrorystycznym, adekwatnego reagowania na zagrożenia asymetryczne i hybrydowe oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pasażerskiego i towarowego na Morzu Bałtyckim.

Foto asp. Karolina Figiel