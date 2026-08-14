Policjanci zabezpieczyli ponad 70 opakowań zabawek z podrobionymi znakami towarowymi.

Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj

Lęborscy policjanci realizując uzyskane wcześniej informacje dotyczące wprowadzania do obrotu zabawek oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi, przeprowadzili działania na terenie jednego z punktów handlowych w Łebie. Mundurowi zabezpieczyli ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tys. zł. oraz przesłuchali właścicielkę lokalu. W sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe