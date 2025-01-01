MOTOCYKLIŚCI – obecni i równi na drodze
Motocykliści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Ich bezpieczeństwo zależy od wielu czynników m.in. prędkości, sprawności technicznej jednośladu, pełnego stroju ochronnego, zasady ograniczonego zaufania. Najważniejsze jest unikanie brawury i przewidywanie błędów innych kierowców na drodze. Dane za 2025 rok potwierdzają, że choć kierujący innymi pojazdami odpowiadają za 54% wszystkich wypadków z udziałem motocyklistów, to w pozostałych przypadkach sami motocykliści ponoszą winę za wypadki z ich udziałem (46%).
Najwięcej spośród nich spowodowali kierujący motocyklami w wieku 25–39 lat oraz 40–59 lat:
• 25–39 lat – 340 wypadków, 48 zabitych, 289 rannych,
• 40–59 lat – 328 wypadków, 44 zabitych, 332 rannych.
To razem blisko 73% wszystkich wypadków spowodowanych przez motocyklistów.
Dlatego tym razem chcemy zaapelować właśnie do motocyklistów o bezpieczne, zgodne z przepisami zachowanie na drodze.
Najczęściej zawodzi nie brak umiejętności, ale przekonanie, że:
• „zdążę wyprzedzić”,
• „mam motocykl pod kontrolą”,
• „znam tę drogę”,
• „zmieszczę się między innymi pojazdami”.
To właśnie nadmierna prędkość, ryzykowne wyprzedzanie i jazda „na granicy” najczęściej kończą się tragedią.
Pamiętaj:
• odkręcenie manetki trwa sekundę, a skutki mogą pozostać na całe życie,
• nie ścigaj się na drogach publicznych,
• sygnalizuj manewry i staraj się upewnić, czy zostałeś dostrzeżony przez innych uczestników,
• zostaw sobie margines bezpieczeństwa – zawsze!
Zastanów się:
• czy zawsze dostosowujesz prędkość do warunków ruchu?
• czy zachowujesz odpowiedni odstęp?
• czy wyprzedzasz tylko wtedy, gdy masz pełną widoczność?
• czy jesteś widoczny dla innych?
To nie motocykl powoduje wypadki. Powodują je decyzje podejmowane przez ludzi.
Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów w 2025 roku były:
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 492 wypadki,
• niezachowanie bezpiecznej odległości – 128 wypadków,
• nieprawidłowe wyprzedzanie – 98 wypadków,
• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 47 wypadków.
Każdej z tych sytuacji można było uniknąć.
Pamiętajmy, że wzajemny szacunek i uważność kierowców aut oraz jednośladów decydują o bezpieczeństwie na drodze.
BRD KGP