MOTOCYKLIŚCI – obecni i równi na drodze Powrót Drukuj Motocykliści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Ich bezpieczeństwo zależy od wielu czynników m.in. prędkości, sprawności technicznej jednośladu, pełnego stroju ochronnego, zasady ograniczonego zaufania. Najważniejsze jest unikanie brawury i przewidywanie błędów innych kierowców na drodze. Dane za 2025 rok potwierdzają, że choć kierujący innymi pojazdami odpowiadają za 54% wszystkich wypadków z udziałem motocyklistów, to w pozostałych przypadkach sami motocykliści ponoszą winę za wypadki z ich udziałem (46%).

Najwięcej spośród nich spowodowali kierujący motocyklami w wieku 25–39 lat oraz 40–59 lat:

• 25–39 lat – 340 wypadków, 48 zabitych, 289 rannych,

• 40–59 lat – 328 wypadków, 44 zabitych, 332 rannych.

To razem blisko 73% wszystkich wypadków spowodowanych przez motocyklistów.

Dlatego tym razem chcemy zaapelować właśnie do motocyklistów o bezpieczne, zgodne z przepisami zachowanie na drodze.

Najczęściej zawodzi nie brak umiejętności, ale przekonanie, że:

• „zdążę wyprzedzić”,

• „mam motocykl pod kontrolą”,

• „znam tę drogę”,

• „zmieszczę się między innymi pojazdami”.

To właśnie nadmierna prędkość, ryzykowne wyprzedzanie i jazda „na granicy” najczęściej kończą się tragedią.

Pamiętaj:

• odkręcenie manetki trwa sekundę, a skutki mogą pozostać na całe życie,

• nie ścigaj się na drogach publicznych,

• sygnalizuj manewry i staraj się upewnić, czy zostałeś dostrzeżony przez innych uczestników,

• zostaw sobie margines bezpieczeństwa – zawsze!

Zastanów się:

• czy zawsze dostosowujesz prędkość do warunków ruchu?

• czy zachowujesz odpowiedni odstęp?

• czy wyprzedzasz tylko wtedy, gdy masz pełną widoczność?

• czy jesteś widoczny dla innych?

To nie motocykl powoduje wypadki. Powodują je decyzje podejmowane przez ludzi.

Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów w 2025 roku były:

• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 492 wypadki,

• niezachowanie bezpiecznej odległości – 128 wypadków,

• nieprawidłowe wyprzedzanie – 98 wypadków,

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 47 wypadków.

Każdej z tych sytuacji można było uniknąć.

Pamiętajmy, że wzajemny szacunek i uważność kierowców aut oraz jednośladów decydują o bezpieczeństwie na drodze.