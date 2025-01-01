MOTOCYKLIŚCI – obecni i równi na drodze - AktualnościPolicja.pl

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MOTOCYKLIŚCI – obecni i równi na drodze

Motocykliści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Ich bezpieczeństwo zależy od wielu czynników m.in. prędkości, sprawności technicznej jednośladu, pełnego stroju ochronnego, zasady ograniczonego zaufania. Najważniejsze jest unikanie brawury i przewidywanie błędów innych kierowców na drodze. Dane za 2025 rok potwierdzają, że choć kierujący innymi pojazdami odpowiadają za 54% wszystkich wypadków z udziałem motocyklistów, to w pozostałych przypadkach sami motocykliści ponoszą winę za wypadki z ich udziałem (46%).

Najwięcej spośród nich spowodowali kierujący motocyklami w wieku 25–39 lat oraz 40–59 lat:
•    25–39 lat – 340 wypadków, 48 zabitych, 289 rannych,
•    40–59 lat – 328 wypadków, 44 zabitych, 332 rannych.

To razem blisko 73% wszystkich wypadków spowodowanych przez motocyklistów.

Dlatego tym razem chcemy zaapelować właśnie do motocyklistów o bezpieczne,  zgodne z przepisami zachowanie na drodze.

Najczęściej zawodzi nie brak umiejętności, ale przekonanie, że: 
•    „zdążę wyprzedzić”, 
•    „mam motocykl pod kontrolą”, 
•    „znam tę drogę”, 
•    „zmieszczę się między innymi pojazdami”.

To właśnie nadmierna prędkość, ryzykowne wyprzedzanie i jazda „na granicy” najczęściej kończą się tragedią.

Pamiętaj: 
•    odkręcenie manetki trwa sekundę, a skutki mogą pozostać na całe życie, 
•    nie ścigaj się na drogach publicznych, 
•    sygnalizuj manewry i staraj się upewnić, czy zostałeś dostrzeżony przez innych uczestników,
•    zostaw sobie margines bezpieczeństwa – zawsze!

Zastanów się:
•    czy zawsze dostosowujesz prędkość do warunków ruchu?
•    czy zachowujesz odpowiedni odstęp?
•    czy wyprzedzasz tylko wtedy, gdy masz pełną widoczność?
•    czy jesteś widoczny dla innych?

To nie motocykl powoduje wypadki. Powodują je decyzje podejmowane przez ludzi.

Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów w 2025 roku były: 
•    niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 492 wypadki, 
•    niezachowanie bezpiecznej odległości – 128 wypadków, 
•    nieprawidłowe wyprzedzanie – 98 wypadków, 
•    nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 47 wypadków.

Każdej z tych sytuacji można było uniknąć.

Pamiętajmy, że wzajemny szacunek i uważność kierowców aut oraz jednośladów decydują o bezpieczeństwie na drodze. 

 

BRD KGP
 

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