Fałszywy policjant i „policyjny depozyt”. Trzy osoby z zarzutami oszustwa na szkodę seniorek Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Oszuści nieustannie modyfikują swoje metody, jednak ich cel pozostaje ten sam – zdobyć pieniądze, wykorzystując zaufanie, emocje i strach swoich ofiar. Jeleniogórscy funkcjonariusze rozpracowali sprawę oszustwa metodą „na policjanta”, w wyniku którego dwie seniorki straciły swoje oszczędności. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów kolejnym dwóm osobom. W sprawie zarzuty usłyszały już trzy osoby - dwie kobiety i jeden mężczyzna.

Do oszustw doszło 19 maja 2026 roku wieczorem w Jeleniej Górze. Policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące przestępstw na szkodę dwóch seniorek w wieku 85 i 88 lat.

Sprawcy działali według dobrze znanego schematu, wykorzystując zaufanie i emocje pokrzywdzonych. Najpierw do seniorek zadzwoniła osoba, która przekazała informację o rzekomo nadanej do nich paczce. Po pewnym czasie następował kolejny telefon, a rozmówca przedstawiał się jako funkcjonariusz Policji.

Fałszywy policjant przekonywał kobiety, że mundurowi prowadzą działania przeciwko grupie przestępczej, która planuje okraść ich mieszkania lub konta bankowe. Następnie oszust instruował seniorki, jak mają „zabezpieczyć” swoje oszczędności. Kobiety miały przekazać gotówkę do rzekomego „policyjnego depozytu” albo pozostawić pieniądze w wyznaczonym miejscu.

Jedna z pokrzywdzonych, 85-latka, uwierzyła w przedstawioną historię. Wypłaciła pieniądze w banku, a następnie, zgodnie z przekazanymi jej instrukcjami, przekazała gotówkę kobiecie, która czekała na nią po wyjściu z placówki.

Druga seniorka również została zmanipulowana przez oszustów i zgodnie z ich poleceniem pozostawiła pieniądze w kosmetyczce na klatce schodowej.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Policjanci krok po kroku analizowali zgromadzone informacje, ustalając osoby mogące mieć związek z przestępstwami.

W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze wytypowali 51-letnią mieszkankę Legnicy. Kobieta została zatrzymana następnego dnia w miejscu zamieszkania.

Policjanci nie zakończyli jednak swoich działań. Dalsza praca nad sprawą pozwoliła ustalić kolejne osoby, które miały działać wspólnie i w porozumieniu z zatrzymaną kobietą. Byli to 26-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna - mieszkańcy powiatu legnickiego.

14 sierpnia bieżącego roku, na podstawie postanowień wydanych przez Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze, policjanci przeprowadzili przeszukania miejsc zamieszkania 26-latki i 27-latka. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na potwierdzenie ich udziału w przestępstwach.

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawili wszystkim trzem osobom zarzuty oszustwa. Za popełnione przestępstwa może im grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega – prawdziwy policjant nie odbiera pieniędzy

Policjanci po raz kolejny apelują, szczególnie do seniorów, o zachowanie ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami, które proszą o przekazanie pieniędzy.

Policjant nigdy nie prosi o przekazanie gotówki, przelew pieniędzy ani pozostawienie ich w określonym miejscu.

Jeżeli rozmówca informuje o zagrożonych oszczędnościach, prowadzonej „akcji policyjnej” lub konieczności zabezpieczenia pieniędzy – należy natychmiast zakończyć rozmowę.

Nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy, nawet jeśli przedstawiają się jako policjanci, prokuratorzy, pracownicy banku czy inne osoby zaufania publicznego.

Warto również rozmawiać z rodzicami i dziadkami o tego typu zagrożeniach. Czasami jedna rozmowa może uchronić seniora przed utratą oszczędności całego życia.

Nie dajmy oszustom czasu na manipulację. Zakończmy rozmowę i skontaktujmy się z Policją, korzystając z numeru alarmowego 112.