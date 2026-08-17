Postrzelił byłą partnerkę i uciekł. 51-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa w rękach poznańskich policjantów Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Szeroko zakrojona obława policjantów zakończyła się zatrzymaniem 51-letniego mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki. Kobieta z raną postrzałową głowy w stanie krytycznym trafiła do szpitala. W intensywnych działaniach poszukiwawczych prowadzonych na lądzie, wodzie i z powietrza brali udział funkcjonariusze z Poznania, Swarzędza oraz strażacy. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

15 lipca br. na klatce schodowej w jednym z bloków znajdujących się przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu doszło do tragicznego zdarzenia. Dyspozytor numeru alarmowego około godziny 15:25 otrzymał informację o tym, że przechodzień w budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował kobietę do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policjanci zostali poinformowani o tym, że obrażenia głowy są prawdopodobnie wynikiem postrzału.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano znaczne siły i środki Policji. Na terenie Swarzędza dla wszystkich policjantów został ogłoszony alarm. W działania poszukiwawcze zaangażowano również licznie policjantów z Poznania, przede wszystkim funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu. Do poszukiwań przyłączyły się również jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które wspierały te działania do samego końca.

Śledczy i kryminalni w krótkim czasie od zdarzenia ustalili tożsamość mężczyzny, który podejrzewany był o ten brutalny atak. Kobieta z raną postrzałową głowy przebywała w tym czasie w szpitalu, w stanie krytycznym.

Pod nadzorem I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu funkcjonariusze prowadzili szeroko zakrojone poszukiwania potencjalnego sprawcy. Działania prowadzone były na lądzie, na wodzie, a także w powietrzu. Mundurowi do poszukiwań wykorzystali m.in. policyjne drony oraz psy tropiące. Funkcjonariusze, głównie Oddziału Prewencji w Poznaniu, prowadzili swoje działania nie tylko na terenie miasta, ale również w trudno dostępnych terenach: na łąkach, w lasach oraz na jeziorze.

Równolegle do tych działań, w miejscu oddania strzału, pracowali śledczy i technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczali materiał dowodowy oraz ustalali okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Cała ta praca pozwoliła ustalić, że poszukiwany mężczyzna to były partner rannej kobiety. Policjanci ustalili również, że sprawca do napaści użył prawdopodobnie broni czarnoprochowej.

Następnego dnia około godziny 21:00 policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu namierzyli i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę na terenie Swarzędza. 51-latek od razu wskazał plecak, w którym znajdowała się broń. Policjanci zabezpieczyli ją do dalszych badań laboratoryjnych. Zatrzymany został umieszczony w policyjnym areszcie.

Dzisiaj podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu, gdzie w ramach prowadzonego śledztwa usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa byłej partnerki. Podczas przesłuchania 51-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie, wobec podejrzanego, trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu teraz nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.