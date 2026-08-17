Funkcjonariusze uratowali tonącego mężczyznę Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy Komisariatu Policji w Górze Kalwarii oraz dwaj funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z JRG nr 1 w Radomiu, w czasie wolnym od służby, przebywając nad Jeziorem Tarnobrzeskim, zauważyli tonącego mężczyznę. Bez chwili wahania ruszyli mu z pomocą. Dzięki ich szybkiej reakcji, współpracy i prawidłowo przeprowadzonej akcji ratunkowej, mężczyzna odzyskał funkcje życiowe.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 sierpnia, nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przed godz. 16, policjanci pełniący służbę w rejonie jeziora zostali skierowani w okolice ul. Żeglarskiej, gdzie trwała akcja ratunkowa wobec starszego mężczyzny wyciągniętego z wody.

Jak ustalili funkcjonariusze, trzej mężczyźni - policjant z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz dwaj strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, wypoczywali w tym czasie nad jeziorem. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który pływał około 15 metrów od brzegu. Mężczyzna prawdopodobnie zachłysnął się wodą i zaczął tonąć.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli mu na ratunek. Dopłynęli do tonącego mężczyzny, wyciągnęli go z wody, ułożyli na desce SUP i przetransportowali na brzeg. Mężczyzna nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. Natychmiast rozpoczęli reanimację. Po około dwóch minutach prowadzonych czynności mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i przytomność. Został ułożony w pozycji bezpiecznej i pozostawał pod ich opieką do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Poszkodowany trafił do szpitala na badania.

Postawa policjanta i strażaków zasługuje na szczególne uznanie i pokazuje, że funkcjonariusze zawsze są gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi - niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Choć byli w czasie wolnym od służby, natychmiast zareagowali na zagrożenie. Ich opanowanie, właściwa ocena sytuacji oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy miały kluczowe znaczenie dla uratowania życia mężczyzny.

To zdarzenie pokazuje również, jak ważna nad wodą jest szybka reakcja świadków oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta.