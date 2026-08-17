Pies przywiązany do samochodu. Kobieta ciągnęła zwierzę za samochodem przez ok. 400 metrów Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie gminy Nowy Targ. Policjanci zostali skierowani na interwencję dotyczącą kierującej samochodem osobowym marki Audi, która miała poruszać się drogą w stanie nietrzeźwości. Z przekazanych informacji wynikało również, że za pojazdem na metalowym łańcuchu, ciągnięty jest pies.

Jeszcze przed przyjazdem patrolu świadkowie ujęli kierującą i uniemożliwili jej dalszą jazdę. Od samochodu odczepili również psa.

Policjanci ustalili, że nietrzeźwa kierująca prowadziła samochód, a do haka jej Audi na metalowym łańcuchu przywiązany był pies.

Pies został odwiązany, a na miejsce wezwano lekarza weterynarii. Obrażenia zwierzęcia były bardzo poważne i rozległe, a na nawierzchni ulicy widoczne były ślady krwi i fragmenty naskórka pozostawione przez zwierzę.

Wszystko wskazuje, że kobieta przemierzyła wraz z psem odcinek około 400 metrów. Ranny pies otrzymał niezbędną pomoc weterynaryjną i został zabrany do lecznicy.

Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że kierująca miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli również materiał z monitoringu, który może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Wkrótce na miejsce po odbiór samochodu, którym kierowała kobieta, przyjechał mężczyzna, który jak się okazało - również był nietrzeźwy.

Kobieta została zatrzymana do dalszych czynności. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znęcanie się nad zwierzęciem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości. Przepisy przewidują zastosowanie tego środka wobec kierujących, którzy mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Sprawa będzie również prowadzona pod kątem przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec zakaz posiadania zwierząt, nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt oraz przepadek zwierzęcia.

Natomiast mężczyzna, który zgłosił się po odbiór samochodu odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.