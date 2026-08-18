Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez policjantów Biura Kryminalnego KGP Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność w ustalaniu miejsc pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki doświadczeniu, konsekwencji i zaangażowaniu zatrzymano 40-latka poszukiwanego listem gończym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Mężczyzna miał do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności za oszustwo. Od dłuższego czasu zmieniał miejsca pobytu oraz numery telefonów. Pomimo tych działań policjanci WPIO BK KGP ustalili miejsce, w którym poszukiwany aktualnie przebywał.

Realizacja była efektem współpracy policjantów Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz policjantami z Wielkopolski.

Poszukiwany został zatrzymany w wynajmowanym domu na terenie Komornik. Nie stawiał oporu.

Skuteczne poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania wymaga doświadczenia, cierpliwości, doskonałej znajomości policyjnego warsztatu oraz umiejętności analitycznego łączenia informacji. Policjanci WPIO BK KGP na co dzień realizują sprawy dotyczące osób, które często celowo zrywają dotychczasowe kontakty, zmieniają miejsca pobytu i podejmują działania mające utrudnić ich identyfikację i zatrzymanie. Każda z takich spraw wymaga indywidualnego podejścia, konsekwencji i determinacji.

Właśnie doświadczenie i profesjonalizm policjantów poszukiwawczych pozwalają skutecznie docierać również do osób, które przez długi czas pozostają poza zasięgiem organów ścigania. Ich praca często rozpoczyna się od pozornie nieistotnych informacji, które – właściwie zweryfikowane i połączone – pozwalają odtworzyć sposób funkcjonowania osoby poszukiwanej i doprowadzić do jej zatrzymania.

Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany, m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dokonywaniem oszustw metodami „na wnuczka” i „na policjanta”.

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych i sporządzeniu wymaganej dokumentacji zatrzymany zostanie osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu, celem odbycia orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP kolejny raz pokazali, że skuteczne ukrywanie się przed Policją jest tylko pozorne. Konsekwentna praca, doświadczenie i determinacja prowadzą do zatrzymania osoby poszukiwanej i doprowadzenia jej przed wymiar sprawiedliwości.