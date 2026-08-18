Policjant po służbie pomógł uratować życie kobiety Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj W Siedlcach policjant będący poza służbą, zauważył mężczyznę trzymającego nieprzytomną kobietę. Po stwierdzeniu braku oddechu i tętna natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili do akcji dołączył ratownik medyczny, który akurat był w pobliżu – wspólnie przywrócili czynności życiowe poszkodowanej, zanim na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia br. około godziny 20:30 w Siedlcach. Funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce, przebywając w czasie wolnym od służby, zauważył przy ulicy Nowy Świat mężczyznę, który trzymał w ramionach nieprzytomną kobietę.

Funkcjonariusz natychmiast podbiegł do pary. Po sprawdzeniu stanu kobiety stwierdził brak oznak czynności życiowych – nie wyczuł prawidłowego oddechu ani pulsu. Od razu przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jednocześnie organizując pomoc angażując przechodzącą kobietę do powiadomienia służb ratunkowych.

Z rozmowy z mężczyzną ustalił, że jest on mężem poszkodowanej, która podczas spaceru nagle osunęła się na chodnik.

W trakcie prowadzonych przez policjanta czynności na miejscu pojawił się mężczyzna, który okazał się ratownikiem medycznym pracującym w siedleckim szpitalu. Wspólnie kontynuowali resuscytację, aż do momentu przywrócenia czynności życiowych kobiety. Następnie monitorowali jej stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przetransportował kobietę do szpitala.

Sytuacja ta pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda minuta ma znaczenie, a natychmiastowe rozpoczęcie RKO może zdecydować o czyimś życiu.

Postawa policjanta SPPP w Ostrołęce jest przykładem tego, że służba drugiemu człowiekowi nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Dzięki jego zdecydowaniu, opanowaniu i natychmiastowemu działaniu kobieta otrzymała pomoc jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.