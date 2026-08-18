Agresywny 49-latek zaatakował strażników miejskich z Wołomina. Sąd zdecydował o areszcie Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj 14 sierpnia 2026 roku około godziny 16.25 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Ogrodowej mężczyzna grozi przechodniom siekierą. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów, którzy zatrzymali agresywnego 49-latka. W toku czynności ustalono również, że mężczyzna miał wcześniej zaatakować słownie i fizycznie strażników miejskich oraz stosować przemoc domową wobec partnerki i dzieci. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Policjanci, którzy przybyli na ulicę Ogrodową, zastali mężczyznę oraz strażników miejskich. Ustalono, że strażnicy miejscy wcześniej usłyszeli awanturę domową dobiegającą z jednej z posesji i podjęli interwencję wobec agresywnego mężczyzny.

W trakcie interwencji mężczyzna miał zabrać ze swojej posesji gaz pieprzowy oraz siekierę, a następnie ruszyć w kierunku strażników miejskich. Na ulicy Ogrodowej miał kierować wobec nich słowa powszechnie uznawane za obelżywe, a także naruszyć ich nietykalność cielesną.

Po przybyciu na miejsce policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego mężczyznę. Ustalono, że jest nim 49-letni mieszkaniec Wołomina. Zatrzymany został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie.

W tym samym czasie do wołomińskiej komendy zgłosiła się partnerka zatrzymanego. Kobieta złożyła zawiadomienie dotyczące stosowania przez niego przemocy domowej wobec niej oraz ich dzieci.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów, między innymi z art. 207 § 1, art. 223§ 1 kk, art. 224 § 2 oraz art. 226 § 2 Kodeksu karnego.

Prokurator Rejonowy w Wołominie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora.

Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ostateczna kwalifikacja prawna czynów oraz wymiar kary będą należały do sądu.

Postępowanie w sprawie prowadzą policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.